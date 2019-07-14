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Игорь Шишкин: Усиление погранрежима у Крыма не означает, что Украина признала его российским!

14 июля 2019, 18:24  •  120 • В России

- Депутат Рады Мураев предложил снять блокаду с Крыма и Донбасса, горюя, что блокада эта больше отразилась на самой Украине...

- Эти заявления в Раде говорят о том, что народные избранники начали высказывать мысли большинства населения Украины. Депутаты что, раньше не знали того, что Украина сама больше теряет от блокады, чем тот же Крым?

- Неужели догадывались?

- Да прекрасно знали! Но сейчас они понимают, что такими заявлениями получат нужные им голоса избирателей - в оставшуюся неделю до внеочередных выборов в парламент. Политик — народ прагматичный, циничный и говорят то, что им нужно в данный момент. Это в том числе свидетельствует о том, что телеобраз Украины как русофобской страны - он не соответствует реальной действительности.

- А то, что президент Зеленский на российско-украинской границе на севере Крыма заявил, что надо укреплять погранпункты, говорит о том, что Киев по факту признает, что Крым — наш?

Эксперт института стран СНГ Игорь ШишкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Заявления Зеленского означают, что Украина, по-прежнему, будет продолжать нагнетать отношения с Россией. В том числе то и дело поднимая тему Крыма.

- Они сами возбуждаются - или их возбуждают?

- Внешнеполитическая политика Украины — вне компетенции президента этой страны. Начиная с 2014 года, после февральского госпереворота. Как им предписано быть раздражителем в российско-украинских отношениях — так они и будут это делать дальше. Пока Запад не даст Киеву другой команды - всё это же и будет произноситься дальше.

- Минские соглашения разделяли Донбасс и Крым?

- Да, минские соглашения были основаны на том, что тема Крыма выходит за рамки обсуждения — только Донбасс. Около года назад Порошенко стал эти темы связывать. Чем занимается сейчас Зеленский?

- Чем?

- Он в своих заявлениях тоже увязывает Донбасс и Крым. Это подтверждает зависимость их внешнеполитической линии — как приказали, так они и действуют. Только у Зеленского несколько другая риторика — форма чуть меняется, а содержание прежнее.

- Через неделю после того как партия Зеленского «Слуга народа», скоре всего, победит на выборах в Верховную Раду, ее первыми решениями станут решения по Донбассу и Крыму?

- Хочу напомнить, что результаты государственных переворотов, когда была пролита кровь, не отменяют бросание бюллетеней в урну.

- Увеличивающийся поток украинцев в Крым, которым не мешает отдыхать его «российскость» повлияет на Киев?

- С 2014-го года хотя наблюдалось и раньше — властям Украины на мнение своих граждан глубоко наплевать.

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