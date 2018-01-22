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Игорь Сечин объяснил, почему экс-канцлер Германии отказался от денег за работу в "Роснефти"

22 января 2018, 23:09  •  164 • Политика
Герхард Шрёдер отказался от 500 тысяч долларов за работу в российской нефтяной компании.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, принятый в 2017 году в совет директоров компании "Роснефть", отказался от вознаграждения в 500 тысяч долларов. Такой информацией поделился главный исполнительный директор нефтедобывающей компании Игорь Сечин.
Речь идёт о так называемом базовом вознаграждении, предусмотренном для членов совета директоров "Роснефти". Его размер составляет 500 тысяч долларов, что сопоставимо с аналогичными вознаграждениями в западных нефтяных компаниях. Соответствующая сумма выплачивается для привлечения и мотивации высококвалифицированных сотрудников в совете директоров.
По словам Сечина, Шрёдер отлично осознаёт, какой вклад он вносит в развитие российско-германских отношений, а также понимает, какие выгоды его должность приносит Германии в долгосрочной перспективе. Именно по этой причине, считает глава "Роснефти", экс-канцлер решил отказаться от вознаграждения при устройстве на работу в российскую нефтяную компанию.
"Вклад, который привносит Шредер в расширение российско-германского сотрудничества - […] осознанный шаг, […] осознанная позиция, основанная на понимании стратегической важности такого сотрудничества для долгосрочного и устойчивого развития экономики Германии. И, наверное, неслучайно господин Шредер принял предложение о работе в "Роснефти", отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании", - цитирует ТАСС слова Сечина.

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