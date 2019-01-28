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Игорь Морозов: Береза - трус, предлагаю ему площадку для дуэли в любой горячей точке

28 января 2019, 14:54  •  179 • В России

После скандала, произошедшего во время брифинга украинской делегации в кулуарах ПАСЕ, когда пытавшуюся задать вопрос российскую журналистку Ольгу Скабееву оттолкнул и обругал депутат Верховный Рады Борислав Береза (бывший пресс-секретарем «Правого сектора» — запрещенного в России), сенатор Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов потребовал от грубияна сатисфакции. Несмотря на то, что Игорь Николаевич на больничном, мы дозвонились до нашего парламентария. И вот как он объяснил свой поступок.

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

- С чем связан такой ваш душевный порыв — вызвать украинского коллегу на поединок?

- Я воспитан в условиях, когда женщина уважается. И воспринимается в мужском обществе как мать, сестра, дочь. И когда депутаты в цитадели европейского парламентаризма вдруг применяют физическое насилие к женщине, я думаю, это — ублюдки. Которые не просто не достойны быть парламентариями - они не достойны появляться в приличном обществе, в обществе равных себе представителей других стран Европы. По всей видимости, люди, которые привыкли у себя на площадях жечь своих граждан, расстреливать их снайперским огнем — они несут сегодня эту «культуру» в европейскую политику. Это недопустимо.

- Вступившись за телеведущую Скабееву, вы оставили за напавшим на нее депутатом Березой право выбора времени и места дуэли. Он назвал 4 февраля, полдень, площадку перед входом в Верховную Раду в Киеве...

- Так поступают только трусы.

- Вы туда приехать не сможете физически, вы в санкционных украинских списках?

- Конечно. Он это сделал умышленно - как трус и негодяй. Он лично голосовал за закон, который лишает россиян права свободного посещения Украины. Потому мне туда попасть нельзя физически. Это первое. А второе — этот трус не знает, что для таких вызовов выбирается третья страна. В современных условиях это — театр военных действий. Афганистан, Сирия, Ливия. Вот я его жду там.

- То есть не какая-то географически близкая к России и Украине страна, например, Белоруссия?

- Нет. Мы не можем нарушать закон. И вот, попав в зону боевых действий, этот человек и сможет взяться и за дубину, и за оглоблю — что он там уже назвал. За все, что угодно! Там и проверяется смелость человека. На труса, который посмел ударить женщину или судорожно сучил ногами — там на него и посмотрим, чем он будет сучить.

- У вас, я знаю, отличная спортивная подготовка. Марафонские заплывы...

- Я чемпион Вооруженных Сил по многоборью.

- Но он моложе вас лет на 18…

- Ну, если он на сегодня 82 раза отжимается, подтягивается 18 раз и стреляет, как я — тогда он мне равный соперник.

- Ваша позиция остается прежней?

- Моя позиция остается в силе. Вот и все. Сатисфакцию я могу получить, если он будет так же прятаться за ворота Верховной Рады, за ее стены — только путем публичного извинения перед Ольгой Скабеевой.

- Но дождемся мы ли такого в ближайшее время?

- На все божья воля.

- Ваш вызов прозвучал через СМИ — звонить напрямую ему вы не стали?

- Мне даже с ним разговаривать не о чем. Мы разного культурного воспитания. Я получал образование и воспитывал в себе отношение к женщине в Московском суворовском училище и в Высшем училище Верховного Совета СССР.

- Реакция ваших коллег по Совету Федерации вам известна?

- Пока нет.

- Если площадка все-таки будет найдена — вы действительно поедете?

- Я готов встретиться с ним в любом доступном месте.

- Вы лично с Ольгой Скабеевой знакомы?

- Я глубоко уважаю Ольгу, мы частно встречаемся, считаю, она - одна из лучших телеведущих страны. Не раз доказывала свой сильный характер в реальных, принципиальных ситуациях. В том числе когда проводила расследования. Например, о применении допинга.

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