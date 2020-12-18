Игорь Лесев: Зачем соросятам закон о СМИ • 22 • Украина

Рада корчится, тужится и все пытается принять закон о СМИ. Повизгивают, что это очень надо. И мотивируют, как в самые чудесные времена Порошенко – ну чтобы противостоять гибридной информационной атаке страны-агрессора.



А как можно еще эффективно противостоять стране-агрессору? Ну, конечно же, правом без суда закрывать отдельные СМИ и отдельных журналистов. Они ж, с%ки такие, по суду-то всегда выкрутятся. А без суда будет нам с вами всем информационная перемога.



Но обратите внимание, кто топит за этот закон. Соросня. Наши тучные компрадоры на полном бюджетном финансировании.



У соровских ведь сейчас не все так просто. Да, Байден с января будет верховодить. Но у него и дома теперь будет проблема с легитимностью. Когда полстраны думает, что ты вор, согласитесь, не лучший старт в 78 лет.



При этом мы ведь помним манеры старика по Украине времен славных 14-16 годов. Снял Шокина. Не снимешь, нет ярда. И эту, Супрун на Минздрав. Какая Рада не проголосует? Поставь без голосования. В НАБУ – будет у вас такая контора – Артемку поставишь. Джеффри тебе пояснит, кто такой. И это, в список возьмешь двух чебурашек – Серожу и Мустафу. И Натаху Яресько на Минфин. Срать мне, какое у нее гражданство. В Минфине будет…



И в целом, вся эта дикость тогда катила, потому что еще более диким был сам Порошенко. Человек умудрялся с утра соврать, к вечеру украсть, а в промежутках точечно срать людям в мозги. И это было удивительное качество. Даже ползучая колонизация страны на фоне свихнувшегося на нацизме раджи смотрелась не так отвратительно.



Зеленский, конечно же, персонаж более опрятный. По крайней мере, он не срет прямой наводкой в голову. Ну вот так нам повезло, что копрология – не его конек.



Но именно отсутствие грамотного специалиста по фекалиям и стало ключевой проблемой для соросни. Формально у них началось раздолье. Из подмахивающих они вылезли на первый план в исполнительной власти и тут же облажались. Все эти гончаруки, нефедовы, миловановы и прочий легион оказались тупыми. Сел за руль, а машина не едет. Включил стиралку, а она поломалась. Зашел в отрасль, а она не работает. Руки из жопы – это отличительное качество соросни.



А впереди ведь столько задач. Запустить иностранные банки на скупку земли. Отжать Пенсионный фонд. Обеспечить гарантируемые 40% дохода бюджета на обслуживание внешнего долга. Разделить УЗ. Поставить под контроль НБУ… Здесь реально по каждому направлению нужны специалисты-практики по колонизации отдельно взятой страны.



Задача ведь не простая. Обеспечить отъем суверенитета и имущества, и при этом подавать это под соусом «необходимости», «будущего блага» и «трудностей во имя спасения». И чтобы местное быдло не возникало. А быдло возникает. Тренд уже пошел и его не сломаешь. Соросню презирают. За кормление с бюджета, за жадность, за тупость, за мизантропство.



Электорально соросня в Украине – это уже маргинез. Уже «антикоррупционер» звучит также, как при Порошенко «активист». Уже на своих ГО-сайтиках они прячут в самые далекие уголки метки с «Видродженням», USAID и прочих BRDO. Ну потому что быдло уже обращает на эти татухи внимание. Это как повязка капо в концлагере.



Антикоррупционеришь? Какой молодец. А жрешь за счет кого? Ах вон оно шо…



К тому же, у патентованной соросни появилась внутривидовая конкуренция со «слугами». Они ведь такие же компрадоры, только зашли с парадного входа. Партию так и не построили, а родина с ее активами оказалась не такой большой, чтобы продавать ее вскладчину с уже выдрессированной соросней. В Офисе сейчас задача №1 – доказать внешним кураторам, что справятся с продажей родинки без грантовских посредников.



И вот на этом фоне появляется проект закона о медиа. Задача у него предельно простая – прировнять любую риторику «о соросне» к «кремлевской пропаганде». Хотя и тут хлеборезку сперли у Порошенко.



А что такое кремлевская пропаганда по этому закону? Давайте приведем какой-то пример. Скажем, в Мордоре на днях подняли гражданский самолет на пермских авиадвигателях. А раньше МС-21 летал на американских моторах. Это пример реальной диверсификации. Это значит на рынке среднемагистральных самолетов у «Боинга» и «Аэрбаса» появляется конкурент. Хрен его знает, как оно выйдет на практике. Но самолет в воздух поднялся.



И смотрим на принятый бюджет Украины. Наши летчики летают на советском старье. Чугуев всем в память. Но сколько же в этом бюджете выделено денег на постройку новых украинских транспортных самолетов? Ой, а выделено – 0. Ноль денег и ноль новых самолетов.



Так вот, по закону о СМИ два абзаца выше будут расценены как кремлевская пропаганда страны-агрессора.



Но даже если закон таки примут, тренд уже не поменяешь. Внешнее управление больше не продается. И не потому даже, что люди такие уж патриоты. А потому что внешнее управление – это тотальная антисоциалка во всем. Она бьет по карману каждого непричастного. Это все равно, как запускать в постель к жене «коуча с дипломом МВА по секс-планированию». Вот он покажет, как правильно надо трахать твою страну, и твою жену за твои же деньги.



Ну и Зеленский во всей этой пьесе играет Гамлета. Пока прикидывается дурачком, но так вжился в эту роль, что уже иной образ выдавить из себя не может. Обманул людей, продал страну и предал саму идею обновления элит. Иногда с видосиков лепечет заученное «быть или не быть», но смысловую нагрузку давно уже потерял. Обычный сибарит. Зато близок к уникальному достижению. За не полные два года стал хуже Порошенко.

Рада корчится, тужится и все пытается принять закон о СМИ. Повизгивают, что это очень надо. И мотивируют, как в самые чудесные времена Порошенко – ну чтобы противостоять гибридной информационной атаке страны-агрессора.А как можно еще эффективно противостоять стране-агрессору? Ну, конечно же, правом без суда закрывать отдельные СМИ и отдельных журналистов. Они ж, с%ки такие, по суду-то всегда выкрутятся. А без суда будет нам с вами всем информационная перемога.Но обратите внимание, кто топит за этот закон. Соросня. Наши тучные компрадоры на полном бюджетном финансировании.У соровских ведь сейчас не все так просто. Да, Байден с января будет верховодить. Но у него и дома теперь будет проблема с легитимностью. Когда полстраны думает, что ты вор, согласитесь, не лучший старт в 78 лет.При этом мы ведь помним манеры старика по Украине времен славных 14-16 годов. Снял Шокина. Не снимешь, нет ярда. И эту, Супрун на Минздрав. Какая Рада не проголосует? Поставь без голосования. В НАБУ – будет у вас такая контора – Артемку поставишь. Джеффри тебе пояснит, кто такой. И это, в список возьмешь двух чебурашек – Серожу и Мустафу. И Натаху Яресько на Минфин. Срать мне, какое у нее гражданство. В Минфине будет…И в целом, вся эта дикость тогда катила, потому что еще более диким был сам Порошенко. Человек умудрялся с утра соврать, к вечеру украсть, а в промежутках точечно срать людям в мозги. И это было удивительное качество. Даже ползучая колонизация страны на фоне свихнувшегося на нацизме раджи смотрелась не так отвратительно.Зеленский, конечно же, персонаж более опрятный. По крайней мере, он не срет прямой наводкой в голову. Ну вот так нам повезло, что копрология – не его конек.Но именно отсутствие грамотного специалиста по фекалиям и стало ключевой проблемой для соросни. Формально у них началось раздолье. Из подмахивающих они вылезли на первый план в исполнительной власти и тут же облажались. Все эти гончаруки, нефедовы, миловановы и прочий легион оказались тупыми. Сел за руль, а машина не едет. Включил стиралку, а она поломалась. Зашел в отрасль, а она не работает. Руки из жопы – это отличительное качество соросни.А впереди ведь столько задач. Запустить иностранные банки на скупку земли. Отжать Пенсионный фонд. Обеспечить гарантируемые 40% дохода бюджета на обслуживание внешнего долга. Разделить УЗ. Поставить под контроль НБУ… Здесь реально по каждому направлению нужны специалисты-практики по колонизации отдельно взятой страны.Задача ведь не простая. Обеспечить отъем суверенитета и имущества, и при этом подавать это под соусом «необходимости», «будущего блага» и «трудностей во имя спасения». И чтобы местное быдло не возникало. А быдло возникает. Тренд уже пошел и его не сломаешь. Соросню презирают. За кормление с бюджета, за жадность, за тупость, за мизантропство.Электорально соросня в Украине – это уже маргинез. Уже «антикоррупционер» звучит также, как при Порошенко «активист». Уже на своих ГО-сайтиках они прячут в самые далекие уголки метки с «Видродженням», USAID и прочих BRDO. Ну потому что быдло уже обращает на эти татухи внимание. Это как повязка капо в концлагере.Антикоррупционеришь? Какой молодец. А жрешь за счет кого? Ах вон оно шо…К тому же, у патентованной соросни появилась внутривидовая конкуренция со «слугами». Они ведь такие же компрадоры, только зашли с парадного входа. Партию так и не построили, а родина с ее активами оказалась не такой большой, чтобы продавать ее вскладчину с уже выдрессированной соросней. В Офисе сейчас задача №1 – доказать внешним кураторам, что справятся с продажей родинки без грантовских посредников.И вот на этом фоне появляется проект закона о медиа. Задача у него предельно простая – прировнять любую риторику «о соросне» к «кремлевской пропаганде». Хотя и тут хлеборезку сперли у Порошенко.А что такое кремлевская пропаганда по этому закону? Давайте приведем какой-то пример. Скажем, в Мордоре на днях подняли гражданский самолет на пермских авиадвигателях. А раньше МС-21 летал на американских моторах. Это пример реальной диверсификации. Это значит на рынке среднемагистральных самолетов у «Боинга» и «Аэрбаса» появляется конкурент. Хрен его знает, как оно выйдет на практике. Но самолет в воздух поднялся.И смотрим на принятый бюджет Украины. Наши летчики летают на советском старье. Чугуев всем в память. Но сколько же в этом бюджете выделено денег на постройку новых украинских транспортных самолетов? Ой, а выделено – 0. Ноль денег и ноль новых самолетов.Так вот, по закону о СМИ два абзаца выше будут расценены как кремлевская пропаганда страны-агрессора.Но даже если закон таки примут, тренд уже не поменяешь. Внешнее управление больше не продается. И не потому даже, что люди такие уж патриоты. А потому что внешнее управление – это тотальная антисоциалка во всем. Она бьет по карману каждого непричастного. Это все равно, как запускать в постель к жене «коуча с дипломом МВА по секс-планированию». Вот он покажет, как правильно надо трахать твою страну, и твою жену за твои же деньги.Ну и Зеленский во всей этой пьесе играет Гамлета. Пока прикидывается дурачком, но так вжился в эту роль, что уже иной образ выдавить из себя не может. Обманул людей, продал страну и предал саму идею обновления элит. Иногда с видосиков лепечет заученное «быть или не быть», но смысловую нагрузку давно уже потерял. Обычный сибарит. Зато близок к уникальному достижению. За не полные два года стал хуже Порошенко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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