Игорь Коротченко: «Третья мировая война невозможна. Заявления Пентагона безответственны»

После того, как Владимир Путин показал во время послания Федеральному собранию новые российские военные разработки – американцы явно занервничали. И вот ответ пришел из Пентагона. Там пригрозили России… уничтожением.

- Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом, - сказала журналистам председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. - Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути.

Вот тебе раз! Делать подобные выпады как минимум безответственно. Ведь у России тоже есть вооружения, которыми она сможет ответить Штатам.

- Дело в том, что действует принцип взаимного ядерного сдерживания, - объяснил "КП" главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - И Россия, и США за счет своего ядерного потенциала способны уничтожить друг друга. И это способствует сохранению баланса безопасности. И Третья мировая война невозможна. Заявления Пентагона безответственны. На залп ракет американских подлодок, Россия прекратит ответным ударом существование США. И это данность, которая хорошо известна в Пентагоне. Вместо того, чтобы бряцать оружием, генералам Пентагона нужно думать, что они говорят. Ведь ответным ударом Россия превратит Америку в ядерную пустыню. Там не будет жизни ближайшие 500 лет. Собственно такая реальность. Наша система отслеживает залп всех пушек. Соответственно залп любых ракет будет выявлен за считанные минуты. И Россия нанесет ответ.

Коротченко уверен, что Пентагон не знает, где находятся российские подлодки, которые готовы нанести ответный удар по США.

- Принцип неопределенности, незнание, где находятся подлодки, обеспечивает принцип сдерживания, - уверен военный эксперт. - Поймите, победителя в ядерной войне нет. Если у Америки чешутся руки нажать кнопку - они подписывают себе смертный приговор. После послания Путина, для американских избирателей стало открытием новое российское оружие. Вот американские генералы пытаются как-то ответить, чтобы не ударить в грязь лицом. Но делают они это очень непрофессионально!