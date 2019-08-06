Игорь Коломойский признался, что кайфует от избрания Зеленского

Журналистам российского ресурса РБК дал интервью считающийся сейчас самым главным из олигархов Украины, чуть ли не «серым кардиналом» нового президента этой страны Игорь Коломойский.

Именно Коломойский в 2014-м организовал финансирование карательных нацбатальонов, предлагал вознаграждение за головы «русских солдат» (но никому так ничего и не выплатил, кстати, по причине отсутствия таковых). Именно Коломойский отличается суперциничным отношением не только к людям, но и к стране, в которую вернулся править. Жителей Крыма и Донбасса он не замечает и отказывает им в их мнении. По большому счету, разговаривать с ним не о чем. Но вот откровения Бени, как его еще называют, дают понять, что за прошедшие 5 лет олигархи Украины, чьим ярким представителем он является, (и значительная часть населения этой страны) ничего не поняли, ничему не научились. Отсюда, кстати, и те же мечты о развале России, что и 5 лет назад. Что называется, ждите и мрийте.

В беседе Коломойский не стеснялся в выражениях и откровенно поведал:

О КОНФЛИКТЕ В ДОНБАССЕ

- Это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели… Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю.

О РОССИЙСКОМ ГАЗЕ

- Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть о ней. Вы лишили нас половины ВВП своими военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен… Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы.

О ТОМ, КОГДА КРЫМ ВЕРНЕТСЯ К УКРАИНЕ

- Когда России надоест страдать от санкций... Честно говоря, я не верю в смену власти у вас… Во всяком случае в обозримом будущем. Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался.

О ПОПЫТКЕ ПЕРЕМАНИТЬ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

- Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы. (Переговоры, по словам Коломойского, велись через «двоюродного брата» Соловьева Александра Шапиро. Российский телеведущий эту информацию опроверг, заявив, что в указанные годы был занят на телеканале «Россия 1», вел предвыборные дебаты, все у него было хорошо, никаких предложений ему не поступало и брата такого у него нет.)

О ЗНАКОМСТЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И ЕГО РЕШЕНИИ ИДТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ

- Нас общий знакомый Тимур Миндич познакомил в 2008 году. Стали общаться во второй половине 2011-го в связи с переходом его «Квартала-95» с «Интера» на «1+1».

- Это Зеленскому пришло в голову. Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 году, значит, это был 2013–2014 год… В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, мы об этом вплотную говорили… Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом.

О СПОНСОРСТВЕ КАМПАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО

- Личных вложений не потребовалось. У Зеленского был контракт с каналом «1+1», тем и помогал… Я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От $10 млн до $20 млн. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено.

ОБ ИТОГАХ ИЗБРАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

- Я кайфую.

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