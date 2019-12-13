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Игорь Кобзев возглавил Иркутскую область: Главная задача - повышение уровня качества жизни людей

13 декабря 2019, 13:09  •  51 • В России

Накануне, 12 декабря, губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял ее и назначил временного исполняющего обязанности главы региона – замглавы МЧС России Игоря Кобзева.

Врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в пятницу, 13 декабря, представил полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Вначале рассказал о его биографии, акцентировав внимание на том, что он трудился в экстремальных ситуациях.

Замглавы МЧС России Игорь Кобзев стал врио губернатора Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Иркутская область имеет огромный потенциал, но для того, чтобы его раскрыть, нужно еще раз посмотреть экономические направления, которые являются бюджетообразующими, - подчеркнул Сергей Меняйло.

Далее выступил сам Игорь Кобзев.

- Главная задача - повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать приоритетом для меня и для всей команды. Необходимо открытое взаимодействие с населением, мониторинг ситуаций, я буду контролировать это, - сказал врио губернатора. – Этот год оказался сложным для Иркутской области. Наша задача – решить все вопросы людей, пострадавших от паводков. Кроме того, нам необходимо взаимодействие с федеральным центром. Область должна не только просить дотации, а активно участвовать во всех программах. В регионе идет создание отрасли промышленности, газохимии - современное актуальное направление. Любая инициатива, направленная на развитие, может рассчитывать на мою поддержку, и я тоже рассчитываю на поддержку каждого из вас. Надеюсь, что вместе нам удастся превратить Иркутскую область в динамично развивающуюся территорию.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло представил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также Сергей Меняйло выразил благодарность Сергею Левченко за работу, проведенную в регионе.

- Было сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - подчеркнул полпред президента России в СФО.

СПРАВКА "КП"

Игорь Кобзев родился в 1966 году в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Начинал с должности помощника начальника отдела кадров Сызранского ВВАУЛ. В 2000 году назначен начальником управления по делам ГО и ЧС Железнодорожного района Воронежа. С 2008 года Игорь Кобзев стал первым замначальника ГУ МЧС по Воронежской области, с 2010-го - возглавил. В 2016-2017 годы был первым замначальника Центрального регионального центра МЧС России. С 2017 года Игорь Кобзев возглавил Департамент кадровой политики Министерства по ЧС России. С лета 2018 года исполнял обязанности заместителя Министра МЧС России. 12 декабря прошлого года ему присвоено звание «генерал-майор внутренней службы».1 мая этого года уже стал главным госинспектором РФ по пожарному надзору. Участвовал в ликвидации последствий различных ЧС, имеет много медалей.

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