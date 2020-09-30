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Игорь Гужва: Фокин отказался быть предателем и декорацией в ТКГ

30 сентября 2020, 14:25  •  28 • Украина

В истории с Витольдом Фокиным самый важный моральный аспект: ему власти предлагали путь предательства. Об этом на своей странице в Facebook написал главред «Страны» Игорь Гужва.

Как пишет журналист, Фокин «должен был всего лишь поддержать фейковую версию Гармаша и Резникова, что «Страна» якобы отредактировала его интервью, и тогда никаких проблем у него бы не было, и он бы и дальше работал декорацией мирных намерений в ТКГ».

«Но Фокин отказался быть предателем и декорацией. Он подтвердил подлинность своих слов, сказанных в интервью «Стране», а, выступая в Раде, не только от них не отрекся, но и много чего к ним добавил еще», — подчеркнул главред издания.

По итогу, как отметил Гужва, предателями стали на Банковой, выпустив заявление с осуждением Фокина и, тем самым, подтвердив, что заинтересованы лишь в имитации мирных переговоров, а не в реальном движении к полному прекращению войны.

«Вся эта история, безусловно, очень важная. И не только в плане срыва масок.

Фокин стал ледоколом, прорубающим путь идее компромиссного мира на Донбассе. Впервые за все время после начала войны ее озвучило официальное лицо — один из руководителей украинской делегации в ТКГ.

Рано или поздно эта идея станет господствующей в обществе, и никакие демарши националистов не смогут помешать. Не исключено, что это произойдет после еще одной смены власти, но точно произойдет. И Фокин сделал такую перспективу на один шаг ближе», — резюмировал Игорь Гужва.

Вчера, 29 сентября, украинские депутаты устроили допрос с пристрастием представителю Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольду Фокину, на котором он заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

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