Игорь Гиоргадзе: Этот матерщинник на телевидении - позор нации

- Оскорбления можно не замечать, можно на них реагировать жестко...

- Считаю, что опускаться на этот уровень нельзя. Но правительство Грузии, общественность Грузии и та огромная, подавляющая часть нормальных грузин, которые никогда в жизни не произнесут ничего подобного — вот они должны самым острым, самым беспощадным образом ответить на это.

- Телеведущий оскорблял главу соседней страны в прямом эфире, его родителей...

- Это ублюдок какой-то. Я в самых разных обстоятельствах слышал самые разные, самые грязные высказывания. Но то, что сейчас услышал... Я не говорю, что грузин такое не может сказать. Это... Ну вот животное научили разговаривать - и он сможет это произнести, а человек — нет. Это позор нации. Это боль для меня.

- Отвечать или нет?

- Чем можно ответить свинье, которая, увидев лужу нечистот, плюхнулась в неё и обрызгала вас? Отойти. Расшифровывать гадости нечеловеческие, пакости — это же какая то мелкая секта сатанистов Сороса.

- Этот телеканал - очень популярен в Грузии?

- Тут вопрос того, как власть лояльно отнеслась к своим предшественникам. Этот канал захватили незаконно и сейчас данный вопрос решается в страсбургских судах. Это рупор людей Саакашвили и всё того же Сороса. Это рупор нечистот и сатанизма.

- Такие кадры воспитывают на каналах или находят готовые?

- Как такое животное могло родиться в недрах нашей нации? Которая никакого отношения к таким мыслям, словам не имеет. В голову не придет то, что говорил этот ублюдок, да вообще ни одному нормальному человеку - даже озлобленному оппозиционеру.

- Общественность в Грузии должна на это отреагировать?

- Вот сейчас эта первая гневная волна схлынет. И надо очень серьезно посмотреть на ситуацию. Я хочу опубликовать свою статью от 2010 года - «Право называться народом». Она была посвящена тому, что Саакашвили удалось за короткий период времени переформатировать национальное сознание части молодежи и части общества. Не бОльшей части. Но весьма активной. Нация с трехтысячелетней истории за 9 лет сумасшествия Саакашвили подверглась такой невиданной деформации национального сознания!

- То есть такой телевизионный матершинник — продукт антироссийского воспитания 2000-х?

- Это телеведущий родился в утробе этого «саакашизма». Самый ублюдочный вид грязного национализма. Не хочу измерять этого подонка категориями морали. Христианства. Это не для него. Правильным будет отторжение его обществом, государством. Любой человек, который рядом будет стоять и защищать его — для меня это враг грузинской нации. Заблудший, не заблудший — для меня всё равно. И даже еще худший ублюдок, чем тот, кто это произнес. Но если мы оставим то образование и воспитание, которое оставил «саакашизм» в Грузии и ту мораль— отголоски будут звучать. Хотя прошло уже лет 7 лет после его изгнания.

- Это была провокация?

- Провокация — конечно. Они и дальше будут провоцировать. Их задача - оторвать Грузию от России. Но если бы только эта цель. Их задача - раскачать эту власть. Человек из России сел не на тот стул в грузинском парламенте - и какие последствия. Глава парламента в отставку! Убрать главу МВД! Долой Россию! Но человек ведь был официально приглашен! И как власть включила задний ход?

- Всё срежиссировано?

- Наблюдаем кучку оголтелых, оторванных от нации от народа сатанистов, вскормленных соросовскими деньгами. Они способны один маленький эпизод использовать для достижения таких целей — и что же будет дальше? И как возбудилась президент? Кто-то верит в то, что люди за 5 минут собрались с антироссийскими лозунгами, с плакатами на английском? Тут всё понятно.

Выступление этого ублюдка по грузинскому ТВ не конец - это продолжение, ждите ещё!

- Что дальше?

- Если власть хочет защитить себя, не говорю уже о чести и достоинстве Грузии - а просто себя — она должна противостоять контрреволюции. Возвращения к власти «саакашизма». Его последователи лучше организованы и у них для этого больше денег. Такой вариант развития событий возможен. Можно назвать кучу событий, после которых будут запросто требовать смены руководства страны и внеочередные выборы.

- Чем то напоминает украинский сценарий

- Сценарий переворота на Украине — это повторение развернутого сценария, который был в Грузии. Сейчас пошли на другой виток. Декоммунизация, памятники-музеи — это всё по грузинским следам. Объединенный Запад опробовал до Украины это всё на Грузии. Застрельщиком украинского сценария был тот, который осуществили еще при Саакашвили.

Но грузинский паспорт ему так же легко как украинский не вернут — нынешние власти Грузии не сделают этого.

- Что будет в Грузии завтра?

- Я оптимист по жизни. Но сейчас, пока мы с вами говорим, на проспекте Руставели огромная масса народа уже вышла и прогоняет этих отщепенцев. Мне звонят прямо с проспекта. Люди звонят и показывают — они против того, что произошло 20 июня. Люди хотят показать - не те горлопаны задают тон, не они главные. Православные священники говорят, что надо очистить страну, дух народа от нечистот. Произошло осквернение духовное - людьми без вероисповедания.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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