Игорь Додон: Все причастные к краже миллиарда будут сидеть в тюрьме

Президент обещает и аэропорт государству вернуть

В четверг, 14 мая, в Кишинёве состоялось заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).

Накануне оппозиция пыталась сорвать это заседание, направив заявление в Конституционный суд с требованием признать деятельность ВСБ противоречащей Конституции Молдовы. Однако КС отклонил это заявление, посчитав его «необоснованным».

После заседания ВСБ президент Молдовы Игорь Додон выступил на пресс-конференции и рассказал о судьбе Кишинёвского аэропорта и о расследовании кражи миллиарда из банковской системы страны.

По его словам, к ответственности за кражу и банковские махинации будут привлечены и те, кто внёс поправки в законодательство, которые сделали возможным подобные махинации, несмотря на то, что речь идёт о министрах и членах Комитета по финансовой стабильности.

«Я хочу сообщить вам, не вдаваясь сегодня в подробности, о том, что в расследовании банковского мошенничества достигнут существенный прогресс. Те, кто совершил эти нарушения, те, кто сейчас смотрит на нас, и понимают, о чём мы говорим, и сограждане, которые ждут от нас конкретных вещей. Уважаемые сограждане, вы увидите, в ближайшем будущем все окажутся там, где им положено быть!»,

– заверил глава молдавского государства.

Также президент РМ подчеркнул, что в предыдущие годы расследование практически не проводилось, даже во время Майи Санду, которая заявляла себя главным борцом за справедливость.

Но уже в конце прошлого года был подготовлен доклад, в котором названы конкретные имена виновных, включая высших должностных лиц страны.

«За последние три месяца Генеральная прокуратура и следственные органы предъявили обвинения десяти банкирам и организовали обыски в нескольких учреждениях. Мы убедились, что там есть много виновных, которые готовили кражу миллиарда. В том числе и члены Комитета по финансовой стабильности, куда входили бывшие премьер-министры и вице-премьеры. В ближайшее время все причастные к краже миллиарда долларов будут привлечены к ответу, они будут там, где этого заслуживают. Вор должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть»,

– заявил президент, не называя каких-либо имен.

Второй вопрос, который рассматривался на заседании ВСБ – возвращение Кишинёвского аэропорта в государственную собственность.

Игорь Додон заявил, что в ближайшее время аэропорт будет возвращён государству, в настоящее время все счета аэропорта уже заблокированы. Речь идёт о сроке в несколько недель, именно с этим фактом и связана такая активность оппозиции.

«Вы понимаете, почему они так активизировались? Через несколько недель они останутся без аэропорта. Также будет прогресс в расследовании кражи миллиарда. Этим объясняется давление, оказываемое на депутатов, на правительство Кику. Что бы они ни делали, мы доведём до конца и ситуацию с аэропортом, и с расследованием кражи миллиарда»,

– пообещал Игорь Додон.

На заседании ВСБ также шла речь о борьбе с контрабандой. В последнее время были прикрыты каналы контрабанды янтаря и алкоголя, в настоящее время перекрываются каналы контрабанды сигарет.

«Теперь становится ясно, почему Андриан Канду такой возбуждённый и нервный. Проблема не в том, что беглецы Плахотнюк и Шор останутся без международного аэропорта, являющегося очень сладким куском с финансовой точки зрения, проблема в том, что эти двое уже чувствуют запах тюремных камер»,

– отметил депутат-социалист Григоре Новак на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата-социалиста Богдана Цырди, парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда потребовала от ГП завести уголовные дела против членов Комитета финансовой стабильности, среди которых и нынешний глава антиправительственного блока PRO Moldova Адриан Канду.

«У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдёт на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку»,

– уверен Цырдя.