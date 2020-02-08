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Игорь Додон вновь обещает Приднестровью «довольно большую автономию»

08 февраля 2020, 15:24  •  40 • Украина
Как решить приднестровскую проблему, знают на обоих берегах Днестра
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что знает, как можно разрешить раз и навсегда приднестровский конфликт. По его мнению, урегулировать приднестровский вопрос возможно только мирным путём на переговорах. При этом Молдова уже готова предоставить Приднестровью «довольно большую автономию», пообещал глава государства в своём еженедельном обращении «Президент отвечает».
«Мы – единая страна, мы все – граждане Молдовы. Да, у нас есть конфликт, который ещё не решён… Мы должны поскорее найти выход из ситуации и объединить страну. Де-юре по международным законам и конвенциям все признают, что это единая страна, а де-факто – там есть одна власть, здесь – другая»,
– признал президент.
Он подчеркнул тот факт, что с руководством Приднестровской республики у него хорошие контакты и некоторые вопросы удаётся решить в телефонном режиме. А всего Игорь Додон провёл уже семь встреч с приднестровским президентом Вадимом Красносельским.
По мнению Додона, «без правого берега у Приднестровья будущего нет», об этом говорит и тот факт, что уже сегодня около 70% всего приднестровского производства прямо или косвенно связано с Молдовой, при этом из ПМР 40% продукции идёт в ЕС, а 30% – в Кишинёв.
«То есть 70% от всего, что вы производите, косвенно или прямо связано с Кишинёвом. У нас практически полная экономическая интеграция. Осталось только ещё решить проблему с банками, а её реально решить»,
– уверяет глава государства, хотя проблему эту он брался устранить ещё полгода назад.
Президент Молдовы рассказал, как много было сделано за последние годы для простых людей левого берега: «...признаны дипломы приднестровских вузов, решена проблема с приднестровскими регистрационными номерами (выдача нейтральных номерных знаков), до 1 марта должна разрешиться проблема телефонной связи». Осталось лишь найти компромисс в политической области.
«Никто нам это не решит – ни американцы, ни россияне, ни европейцы. Мы должны сесть вместе за стол переговоров, признать, что будущее у нас совместное. Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход – нужно быть вместе, сесть рядом и это решить. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать Приднестровью довольно большую автономию»,
– констатировал Игорь Додон.
Впрочем, в Приднестровье тоже знают рецепт разрешения приднестровской проблемы, вот только рецепт этот диаметрально противоположный.
«Лучший способ решить все проблемы и помочь в том числе гражданам Молдавии, живущим в Приднестровье, – это снять любые ограничения, на мировом уровне признать то, что и так уже существует почти 30 лет. Точную дату признания независимости Приднестровья я вам не назову. Считаю, что это произойдёт гораздо быстрее, чем через пять-десять лет»,
– не так давно заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
В Тирасполе считают, что в отношениях ПМР и Молдовы далеко не всё так гладко, не все вопросы решены. По мнению Виталия Игнатьева, переговоры между двумя берегами Днестра находятся в «состоянии деградации», а количество проблем не уменьшается, а растёт в связи с тем, что молдавская сторона не желает выполнять взятые на себя обязательства, оправдывая своё бездействие «сложной политической ситуацией в стране».
Да и по поводу «большой автономии» возникает множество вопросов: Гагаузия не может выпросить себе обычную автономию, которая была бы законодательно закреплена, вот уже четверть века.
Касательно того, что без Молдовы у Тирасполя нет будущего, то своё будущее граждане ПМР видят только с Россией. Об этом много говорили во время состоявшегося в эти дни круглого стола в Приднестровском университете им. Т. Г. Шевченко.
«Самое главное, что люди культурно, ментально ассоциируют себя с Русским миром. Но ещё важнее спрашивать людей, жителей Приднестровья о том, как они видят своё будущее, о том, как они видят роль Российской Федерации, и все они будут единодушны в своих ответах»,
– не сомневается выпускница ПГУ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алёна Аршинова.
Соб. корр. ФСК
На фото. Приднестровье видит своё будущее с Россией, источник – Газета «Приднестровье»

Фонд Стратегической Культуры

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