Игорь Додон в ООН: «Я за Европу от Лиссабона до Владивостока»

26 сентября президент Молдовы Игорь Додон впервые выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвав вступление Молдовы в ООН одним из самых значимых достижений республики начиная с 1991 года.

Глава государства подтвердил, что Молдавия полностью поддерживает все инициативы и проекты ООН, «направленные на решение самых сложных проблем, стоящих перед человечеством в этом беспокойном начале века, и готова вносить свой вклад в реализацию мандатов Совета по правам человека».

Уделив внимание в своём выступлении обеспечению гендерного равенства в стране, Додон привёл пример того, что во главе и правительства Молдовы, и правительства Гагаузской автономии стоят женщины.

Говоря о решении сложных проблем, с которыми сталкиваются страны мира, президент Молдовы отметил, что решать такие проблемы необходимо «только совместными усилиями и только на международном уровне». А в малых странах сложные проблемы можно зачастую решить только при участии международных партнёров, и «пример Республики Молдова является показательным в этом отношении».

Также президент уделил большое внимание в своей речи нейтральному статусу страны, назвав Молдову terra nullius, что означает – «территория не находится под суверенитетом какого-либо государства».

«Наша страна является полиэтническим государством, и вследствие исторических событий последних веков геополитические предпочтения нашего населения почти поровну делятся между Востоком и Западом, между Российской Федерацией и Западом. Эта существенная и сохраняющаяся многие годы особенность свела к нулю неуклюжие и, прямо скажем, авантюрные стратегии по привлечению Молдовы к союзничеству с одними против других. Всякий раз, когда наши политики и национальные элиты позволяли втянуть себя в такие действия, стране приходилось дорого платить. Сначала кровью и распадом в результате вооружённого конфликта в приднестровском регионе страны, затем – уже на протяжении десятилетий – экономической и социальной деградацией», – пояснил Игорь Додон причину того, что Молдова будет оставаться нейтральной страной.

По его словам, все годы независимости страны политические силы умело спекулировали на различных геополитических предпочтениях общества, раскалывая его. Поэтому сегодня глава государства будет использовать любую возможность, чтобы «добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета страны, статуса, который закреплён в Конституции Молдовы».

При этом Игорь Додон предупредил: «...любая попытка поставить под сомнение этот статус является недружественным актом в адрес народа Республики Молдова, потому что такие подходы ещё более обостряют внутренние разногласия в стране».

«Вместе с тем нейтралитет не означает изоляцию, и Молдова продолжит предпринимать шаги по укреплению многостороннего сотрудничества с Россией, США, Европейским союзом, своими соседями и другими государствами», – подчеркнул президент.

Что касается решения приднестровской проблемы, о которой президент также рассказал мировому сообществу, то и её решить можно будет лишь при условии сохранения статуса нейтралитета Республики Молдова.

Поприветствовал глава государства и инициативы Российской Федерации по утилизации боеприпасов на военных складах, расположенных в Приднестровье, о чём заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Молдову.

По мнению президента, в настоящее время достигнут большой прогресс в урегулировании приднестровской проблемы, о чём он и сообщил с трибуны ООН. При этом он подчеркнул, что после окончательного урегулирования приднестровского конфликта отпадёт и необходимость в размещении на территории Приднестровья российских миротворцев.

Далее свою речь Игорь Додон продолжал на русском языке, объяснив это тем, что Молдова – страна, в которой проживают более сотни национальностей и народностей, треть населения – русскоязычные, поэтому русский язык в стране считается языком межнационального общения.

«Как президент Республики Молдова считаю основной задачей правительства создание единого правового демократического нейтрального полиэтнического государства, в котором каждому жителю гарантировано достойное проживание и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем дружить и взаимодействовать со всеми нашими партнёрами. Политика «или-или», которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Республики Молдова, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Я приверженец концепции построения Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, и Молдова как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль»,

– заключил Игорь Додон.

Соб. корр. ФСК