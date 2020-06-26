Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Украина

Игорь Додон в Москве договорился не только по кредиту

26 июня 2020, 14:00  •  113 • Украина
Москва и Кишинёв возобновят переговоры по спасению молдавской экономики
Вернувшись из поездки в Москву на парад Победы, президент Молдовы Игорь Додон рассказал о достигнутых договорённостях в рамках рабочего визита.
Обменявшись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений между Россией и Молдавией с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Игорь Додон продолжил переговоры с заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы Российской Федерации по развитию экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.
Прежде всего, удалось договориться о возобновлении переговоров между Кишинёвом и Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро для спасения молдавской экономики. Переговоры начнутся в ближайшее время.
Напомним, ранее уже были достигнуты договорённости с Россией о получении такого же кредита, однако молдавская оппозиция сделала всё возможное, чтобы Конституционный суд Молдовы признал соглашение о кредите между двумя странами неконституционным.
Ещё перед тем, как отправляться в Москву, Игорь Додон выяснил, что средства, предназначенные для Молдовы по этому кредиту, уже заложены в государственный бюджет России. Вопрос был только в том, согласятся ли в России заново заниматься оформлением соглашения и пересматривать кредитные условия, которые вызвали возмущение у молдавской оппозиции.
Также Российская Федерация по просьбе Игоря Додона готова продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. «Это означает, что после 1 июля текущего года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 млн. евро в год», – сообщил президент Молдовы.
Удалось урегулировать ещё один очень важный для молдавской стороны вопрос – выдача разрешений на транзит товаров из Молдавии в Россию через территорию Украины. Стороны договорились решить эту проблему.
Игорь Додон также обратился с просьбой предоставить Молдове гуманитарную помощь в виде дизельного топлива для нужд сельскохозяйственных предприятий, пострадавших в этом году от весенней засухи.
Кроме экономических вопросов, стороны обсудили проблемы приднестровского урегулирования.
Оппозиция пока никак не прокомментировала возможность получения Молдовой нового кредита от России, похоже, они не ожидали, что в Москве согласятся снова возвращаться к этому вопросу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
24 июня 2020, 17:00
Молдова: Грустные итоги отказа от статуса Молдавской ССР
24 июня 2020, 17:00
Москва и Минск подписали Соглашение о взаимном признании виз
24 июня 2020, 01:00
Виктор Орбан говорит об угрозе либерального империализма
25 июня 2020, 16:00
«Слуги народа» кастрируют безработных, чтобы «не плодить нищету»
25 июня 2020, 13:00
Молдавские военные на Параде Победы в Москве
25 июня 2020, 16:00
Владимир Зеленский «кинул» Виктора Януковича с возвращением на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.