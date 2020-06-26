Игорь Додон в Москве договорился не только по кредиту

Москва и Кишинёв возобновят переговоры по спасению молдавской экономики

Вернувшись из поездки в Москву на парад Победы, президент Молдовы Игорь Додон рассказал о достигнутых договорённостях в рамках рабочего визита.

Обменявшись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений между Россией и Молдавией с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Игорь Додон продолжил переговоры с заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы Российской Федерации по развитию экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Прежде всего, удалось договориться о возобновлении переговоров между Кишинёвом и Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро для спасения молдавской экономики. Переговоры начнутся в ближайшее время.

Напомним, ранее уже были достигнуты договорённости с Россией о получении такого же кредита, однако молдавская оппозиция сделала всё возможное, чтобы Конституционный суд Молдовы признал соглашение о кредите между двумя странами неконституционным.

Ещё перед тем, как отправляться в Москву, Игорь Додон выяснил, что средства, предназначенные для Молдовы по этому кредиту, уже заложены в государственный бюджет России. Вопрос был только в том, согласятся ли в России заново заниматься оформлением соглашения и пересматривать кредитные условия, которые вызвали возмущение у молдавской оппозиции.

Также Российская Федерация по просьбе Игоря Додона готова продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. «Это означает, что после 1 июля текущего года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 млн. евро в год», – сообщил президент Молдовы.

Удалось урегулировать ещё один очень важный для молдавской стороны вопрос – выдача разрешений на транзит товаров из Молдавии в Россию через территорию Украины. Стороны договорились решить эту проблему.

Игорь Додон также обратился с просьбой предоставить Молдове гуманитарную помощь в виде дизельного топлива для нужд сельскохозяйственных предприятий, пострадавших в этом году от весенней засухи.

Кроме экономических вопросов, стороны обсудили проблемы приднестровского урегулирования.

Оппозиция пока никак не прокомментировала возможность получения Молдовой нового кредита от России, похоже, они не ожидали, что в Москве согласятся снова возвращаться к этому вопросу.