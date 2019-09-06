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Игорь Додон в Брюсселе пообещал не вступать в НАТО, но сотрудничать

06 сентября 2019, 20:54  •  47 • Война
Президент РМ хотел бы «тройственного партнёрства» США, России и ЕС в Молдове
В ходе двухдневного официального визита в Брюссель президент Молдовы Игорь Додон провёл встречи с председателем Европарламента Давидом-Марией Сассоли, с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, с председателем комиссии Европейского парламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером, с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем и с другими официальными лицами.
На встрече с Давидом-Марией Сассоли Игорь Додон поблагодарил депутатов Европейского парламента за то, что они поддержали правящую коалицию и новый Кабинет министров Молдовы и заверил, что будет и впредь продолжать «имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС и осуществление структурных реформ».
«Молдова выступает за активизацию диалога с Европейским союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции», – заявил президент Молдовы.
О том, что Молдавия, являясь нейтральным государством, о чём говорится в Конституции страны, «не рассматривает возможность вступления в какой-либо военный блок, включая НАТО», Игорь Додон заявил на встрече с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом. В связи с этим, подчеркнул президент, власти Молдовы будут добиваться «международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета страны».
Однако, считает президент РМ, нейтральный статус Молдовы не означает изоляцию страны, поэтому Молдавия будет и дальше расширять связи со всеми партнёрами.
«Для нас принципиально важно укрепление нашего нейтралитета и международное признание этого статуса. В то же время мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнёрами – как на Востоке, так и на Западе», – отметил Игорь Додон.
Также он поблагодарил генсека НАТО за сотрудничество на базе подписанного соглашения и выразил надежду, что оно будет продолжено.
Со своей стороны Йенс Столтенберг отметил, что в Североатлантическом альянсе уважают и нейтралитет Молдовы, и решение не вступать в НАТО.
Также Столтенберг напомнил, что благодаря помощи НАТО в Молдове появилась сильная и профессиональная система военного образования и новая система управления в Национальной армии.
Во время встречи с председателем комиссии Европейского парламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером Игорь Додон обсудил вопросы внутренней и внешней политики Молдовы.
«Подчеркнул, что приоритеты нынешней власти – это меры по стимулированию экономики, борьбе с коррупцией во всех областях и на всех уровнях, укреплению демократии и правового государства. В то же время указал на необходимость восстановления имиджа страны и эффективной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Исходя из наличия консенсуса между важнейшими внешними партнёрами Республики Молдова, подчеркнул интерес нашей страны к сохранению и развитию неформального тройственного партнёрства между Европейским союзом, Российской Федерацией и Соединёнными Штатами в Молдове», – прокомментировал президент Молдовы прошедшие переговоры на своей странице в социальной сети Facebook.
Ещё одна важная встреча состоялась в Брюсселе с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем, в ходе которой обсуждались вопросы национальной и региональной энергетической безопасности.
Игорь Додон особо подчеркнул, что на сегодняшний день снабжение Молдовы газом – одна из главных проблем, вызывающих тревогу в преддверии зимы в связи с тем, что российский «Газпром» – единственный поставщик газа в Молдову, причём через территорию Украины.
«Кроме того, проинформировал европейских партнёров о переговорах, которые я на днях провёл с руководством ПАО «Газпром» по вопросу поставок российского природного газа в Молдову, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита газа через Украину», – сообщил Додон.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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