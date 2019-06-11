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Игорь Додон: три варианта развития событий в Молдове

11 июня 2019, 19:09  •  24 • Украина
Президент Молдовы аннулировал указ «временщика» Филипа о роспуске парламента
11 июня президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ «временного президента» Павла Филипа о роспуске парламента. "Хочу проинформировать, что в качестве президента проконсультировался с политическими партиями и мы констатировали, что подписанный Павлом Филипом указ и объявление о досрочных парламентских выборах не соответствуют конституционным нормам. Сегодня я подписал декрет об аннулировании этих решений", - сказал журналистам Додон.
А 10 июня Игорь Додон встретился с послами, аккредитованными в Молдове, для обсуждения обстановки в стране. На встречу прибыли 30 глав из 31 дипломатической миссии и представительств международных организаций в Молдове.
«Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнёрами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией. Подчеркнул, что в качестве президента буду активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ с целью осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы», – написал президент Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook.
Игорь Додон также отметил, что от позиции внешних партнёров будет зависеть, насколько быстро удастся изменить ситуацию в стране.
На 11 июня президент назначил заседание Высшего совета безопасности и указал, что состав совета изменится.
«В состав совета войдут несколько новых членов, а именно: председатель парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский», – сообщил президент.
Выступая перед журналистами, Игорь Додон ответил на вопрос, что же будет дальше в стране?
По его словам, существуют три варианта развития событий в Молдове.
«Первый сценарий, наилучший для страны, – начало законной деятельности во всех государственных учреждениях и мирная передача власти теми, кто сейчас ещё пытается её контролировать, новому правительству во главе с Майей Санду. Вероятность этого сценария – очень большая, я уверен, что будет именно он. Это зависит от позиции внешних партнёров и от нашего совместного внутреннего решения. Хочу вам сказать, что ПСРМ и я лично пойдём только по этому сценарию. Никаких шагов назад не будет», – уверен президент РМ.
Второй сценарий, по его мнению, – это сценарий «узурпатора» Плахотнюка, при котором ДПМ будет настаивать на проведении досрочных выборов 6 сентября. Однако, считает Додон, у этого сценария нет шансов.
«Третий: полная дестабилизация силами ДПМ, которая попытается сохранить власть. Согласно информации, которая у меня есть, Плахотнюк хочет пойти по третьему сценарию. Он не хочет уступать и будет стоять до конца. Я думаю, что все понимают, что это самый плохой сценарий для Молдовы», – сообщил глава государства.
Кроме того, остаётся важным вопрос легитимности президента. И сегодня для многих – это главный вопрос, потому что именно президент подписывает законы.
«У них есть три варианта, как избавиться от меня. Первый: попытка ареста – то, чем сейчас занимается Генеральная прокуратура, Шор, остальные, которые пишут на меня в прокуратуру, но, согласно закону, они не имеют права снять иммунитет с президента, кроме как голосованием в парламенте 2/3 голосов. Второй вариант – шантаж семьи. Уже есть сообщения о том, что арестуют мою семью, детей, если я не напишу заявление об отставке по личным обстоятельствам. Или они надеются, что я возьму семью и сбегу из страны. Хочу предупредить их, что не будет никакой уступки, вне зависимости от всей грязи, шантажа и давления, я буду стоять до конца. И третий вариант – физическое устранение, и они рассматривают и этот сценарий. Я никого не хочу пугать. Я говорю обо всём осознанно, потому что я знаю, с кем мы имеем дело», – заявил Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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