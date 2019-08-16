Игорь Додон собирается с визитом в Соединённые Штаты

14 августа президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Майклом Куигли, который находится в Кишинёве с рабочим визитом. До этого конгрессмен побывал в Беларуси и Прибалтике.

«В ходе беседы обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединёнными Штатами. Подчеркнул важность признания нового Правительства РМ и парламентского большинства со стороны американского руководства и положительно оценил активизацию визитов представителей исполнительной и законодательной власти США в Кишинёв», – сообщил президент РМ на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава государства особо подчеркнул, что Кишинёв твёрдо намерен сохранить в силе все международные соглашения Республики Молдова, в том числе с Евросоюзом, но при этом будет делать всё, чтобы добиться «восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией».

Напомним, что в 2015 году Кишинёв подписал соглашение с Брюсселем, по которому члены российского парламента и правительства не могли совершать поездки в Молдову, после чего отношения между государствами ухудшились. Отменили этот запрет только в 2019 году.

Также Игорь Додон обсудил с конгрессменом свой предстоящий визит в США, который запланирован на сентябрь. Игорь Додон планирует выступить в Генеральной Ассамблее ООН, предыдущее выступление главы Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН состоялось в 2005 году.

Помимо выступления президент планирует провести ряд двусторонних встреч с представителями администрации Соединённых Штатов.

В правительстве Молдовы также заявили о том, что рассчитывают на возобновление стратегического диалога с Вашингтоном.

«Мы высоко ценим вклад Соединённых Штатов Америки в поддержку текущих реформ в Республике Молдавия. Мы рассчитываем на поддержку и сотрудничество с Соединёнными Штатами в таких ключевых областях, как демократия, экономическое и финансовое развитие, сотрудничество в области безопасности», – отметила премьер-министр Майя Санду на встрече с Майклом Куигли.

Конгрессмен со своей стороны заверил, что Вашингтон готов оказывать и в дальнейшем поддержку Молдавии, подчеркнув при этом «необходимость обеспечить прозрачность в процессах принятия решений государства» и необходимость не прекращать борьбу с коррупцией.

Собственно, кроме обмена взаимными заверениями, ничего не произошло. Однако в Конгрессе Куигли занимается вопросами энергетики и экологии, вряд ли он вояжирует по восточноевропейским странам с целью полюбезничать с тамошними властями.