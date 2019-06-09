Игорь Додон: «Ситуация в Молдове близка к взрыву!»

Заседание парламента проходило в полутьме

То, чего в Молдове ждали без малого три месяца – свершилось! Депутаты Партии социалистов и блока ACUM договорились о создании парламентской коалиции и приступили к формированию правительства. Таким образом, демократы, несколько лет считавшие себя полными хозяевами Молдовы, остаются без власти.

В парламенте работа кипит – времени для создания правительства практически не остаётся.

«Мы подписали соглашение о деолигархизации Молдовы и созвали заседание парламента. В начале заседания мы примем декларацию о захваченном характере государства. Затем приступим к работе парламента, будем утверждать правительство и принимать законы, в соответствие с волей народа», – заявила журналистам председатель партии PAS Майя Санду.

Второй лидер блока ACUM, председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, выступая перед журналистами, заявил, что работать приходится в сложных условиях – сотрудники секретариата парламента пытаются всячески саботировать работу, во многих помещениях нет света, в зале переговоров отключены микрофоны. Однако, по его словам, это хоть и тормозит работу, но не является препятствием.

«Мы имеем мандат народа, срок полномочий парламента не истёк. Мы должны освободить захваченные государственные учреждения, деполитизировать КС, избавиться от олигархов. Мы сегодня сформируем правительство, как только назначим министра внутренних дел, мы начнём возвращаться к нормальной ситуации», – заявил Нэстасе.

Заседание парламента проходило без света и без звука, в полумраке, без обязательной трансляции, без присутствия сотрудников секретариата. В заседании принимали участие только 35 депутатов-социалистов и 26 депутатов от блока ACUM. Присутствовали на заседании и президент Молдовы Игорь Додон, посол России в Молдове Олег Васнецов и глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

Председателем парламента избрана Зинаида Гречаный, лидер Партии социалистов, за неё проголосовали 56 депутатов. Премьер-министром назначена Майя Санду.

«Сегодня все присутствующие в этом зале доказали, что они – истинные патриоты, что их нельзя запугать, и что они по-настоящему желают светлого и спокойного будущего своей стране. Мы все ответственны за то, что происходило ранее, но ещё большую ответственность мы несём за то, произойдёт в будущем. Все мы должны стать, пусть даже на неопределённый период, движущей силой, которая положит конец нищете, конец захвату власти в стране теми, кто хочет подчинить себе всё, что их окружает. Мы должны служить нашему народу так, как подобает депутатам», – сказала Зинаида Гречаный в своём выступлении с трибуны парламента.

Спикер подчеркнула, что сегодня в стране «нет ни Востока, ни Запада, нет «красных», «жёлтых» или «белых», а есть лишь один народ и одна страна».

Однако демократы настроены категорически против коалиции между ПСРМ и блоком ACUM.

Вице-председатель Демократической партии Андриан Канду заявил на втором брифинге ДПМ 8 июня, что избрание спикера нарушает закон, в связи с чем Демпартия вынуждена обратиться в Конституционный суд. На первом брифинге 8 июня депутаты от ДПМ требовали отставки президента Игоря Додона «в связи с его поведением» – демократы утверждают, что Додон договаривался с ними о коалиции и обманул.

Требования демократов сводятся к роспуску парламента и объявления досрочных выборов.

«Всё, что произойдёт сегодня в парламенте, пахнет узурпацией государственной власти, поскольку парламент уже нефункционален, и всё, что будет принято, будет аннулировано», – пригрозил Канду.

Комментируя заявления Канду, Андрей Нэстасе отметил, что истерика демократов показывает «отчаяние ставленников преступного режима».

«В нормальной ситуации Канду должен быть в тюрьме. Также он ответит уже перед независимым прокурором за то, что позволил себе обсуждать федерализацию страны», – считает Нэстасе.

Демократы опубликовали несколько документов с условием федерализации Молдовы, уверяя, что эти документы были получены ими от президента. Однако сам Игорь Додон объяснил появление этих документов, которые должны скомпрометировать его, совсем иначе.

«Предложения о федерализации были направлены российской стороне Плахотнюком ещё два года назад, чтобы были закрыты все возбуждённые против него Россией уголовные дела. Таким образом, они (демократы) хотели показать, что готовы на всё. Я думаю, что у наших российских партнёров есть и видео, и так далее, и вся эта информация в случае необходимости появится в своё время», – объяснил президент, назвав действия демократов «грязными и некрасивыми».

При этом, выступая в парламенте, Додон предупредил, что демократы уже завтра начнут давление на депутатов.

«Я знаю, что оппоненты, демократы, готовят ряд мер, монтируют ролики. Мне поступили чёткие сигналы о том, чтобы не подписывал сегодня указ о назначении премьера, а подписал указ о роспуске парламента. Прошу все послания, которые будут, всю критику против меня и против моей семьи, рассматривать исключительно с этой точки зрения. Грязи будет много. Они уже атакуют мою семью, ищут родных, чтобы возбудить уголовные дела. Но я не уступлю», – заявил глава Молдовы и предупредил, что ситуация в стране может взорваться.

«Мы очень близки к взрыву ситуации. Я понимаю, что кто-то очень хочет дестабилизации. Мы не будем заниматься провокациями. Я вас уверяю, что оппозиционные партии не хотят дестабилизации. Но вы видите, что делает Демократическая партия, вы видели людей, которых они вывели накануне», – сказал Игорь Додон и призвал всех граждан страны не принимать участия в митингах.

Отдельно президент обратился к сотрудникам правоохранительных органов: «Я знаю, что даны указания полиции в определённых ситуациях делать вид, что ничего не замечают. Не выполняйте незаконные приказы, выполняйте свои обязанности, чтобы вам не стыдно было смотреть людям в глаза. Те, кто дают вам указания, сядут в самолёты и улетят. Но места для всех не хватит, у вас есть семьи, дети. Подумайте об этом!».

Также он объяснил, что могут быть проблемы со стороны Конституционного суда, который постановил в пятницу вечером, что президент обязан распустить парламент, полномочия которого истекли в 00.00 часов 8 июня. При этом Додон подчеркнул тот факт, что Конституционный Суд находится полностью под контролем Демпартии, которая уже подготовилась к массовым акциям протеста. Однако глава государства призвал всех сохранять спокойствие.

«Я много раз говорил, что те, кто пришёл к власти путём погромов и дестабилизации, не могут спокойно отдать власть. В девяти из десяти случаев они опять же провоцируют дестабилизацию. Вот я и обращаюсь к демократам с просьбой не допустить этого».

Однако вряд ли демократы так просто расстанутся с властью, тем более, сотни людей в столицу для митингов уже привезли.

Через час после заявления Канду о том, что Демпартия обратится в Конституционный суд, на сайте КС появилось опубликованное решение суда о том, что «Конституционный суд Молдовы признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента». Кроме того, суд уже признал незаконными все документы, которые будут приняты в парламенте.