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Игорь Додон призвал депутатов встретиться с представителями России, ЕС и США

02 июня 2019, 20:39  •  23 • Украина
Молдова ждёт гостей – уже 3 июня в Кишинёв прибудут российский вице-премьер Дмитрий Козак, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и представитель Государственного департамента США Брэдли Фрэден, отвечающий за отношения с Восточной Европой.
Напомним, следующая неделя – последняя, когда у депутатов молдавского парламента остаётся шанс договориться о создании коалиции большинства.
Гости из России, ЕС и США планируют провести встречи в правительстве, министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), а также пообщаться с лидерами парламентских фракций.
«Мы приветствуем интерес к ситуации в Молдове наших внешних партнёров. Я намерен провести встречи в понедельник с нашими гостями из России, ЕС и США», – заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью агентству ТАСС в субботу, 1 июня.
Однако не все политики настроены встречаться с гостями.
Один из лидеров политического блока ACUM – Андрей Нэстасе – уже успел заявить в эфире одного из телеканалов, что он и Майя Санду обязательно встретятся с представителями ЕС и США. Что касается встречи с Дмитрием Козаком, то лидеры ACUM будут ещё думать и решать, нужно ли с ним встречаться. Тем более что уже звучат возмущённые требования проигнорировать визит представителя России.
«Политические силы, которые считают себя проевропейскими, должны проигнорировать визит Козака. На кону страна. Любые дискуссии или альянсы с ПСРМ и скрытно с Москвой будут означать стагнацию и сохранение Молдовы в серой транзитной зоне», – пугает молдавский вице-премьер Юрий Лянкэ. Объясняет он это тем, что «не всё можно обсуждать с представителем России», учитывая «попытки вмешательства Кремля во внутренние дела региона».
Тем не менее президент Молдовы призвал лидеров парламентских фракций встретиться и пообщаться с прибывающими гостями.
«У нашей страны есть друзья и на Западе, и на Востоке. И зрелые политики должны проявить мудрость и встречаться с ними. Я знаю, что поддерживающая президента Партия социалистов приняла именно такое решение – провести встречи со всеми гостями», – заявил президент. И успокоил «евроинтеграторов» тем, что Дмитрий Козак во время своего рабочего визита не собирается обсуждать политическую ситуацию в Молдове.
«Он приезжает в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной, чтобы обсудить планы расширения двустороннего сотрудничества. Что касается переговоров о формировании власти, то их ведут депутаты, которых избрал молдавский народ», – отметил Игорь Додон. Также глава государства напомнил, что с 1 января действует беспошлинный режим поставок по пяти позициям товаров из Молдавии в РФ, однако этот режим заканчивается уже через месяц – с 1 июля, в самый сезон сбора урожая. И на сегодня это один из главных вопросов, требующих обсуждения с представителем России.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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