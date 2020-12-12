Игорь Додон: Правительство в отставку не уйдёт

Новый президент Молдавии не сможет отправить в отставку правительство Иона Кику

Избранный президент Молдавии Майя Санду практически каждый день напоминает о том, что правительство должно уйти в отставку – и чем раньше, тем лучше.

Так в партии PAS (партия Майи Санду) пугают тем, что в стране может случиться «экономический коллапс», если Молдова не сменит правительство.

«Мы вступаем в 2021 год с очень тяжёлым наследством, определённая доля рабочих мест и экономики уже потеряна. И если не среагировать сейчас, рискуем оказаться в ситуации 90-х гг. А правительство предлагает на 2021 г. налогово-бюджетную политику, оторванную от реальности. В ней предусмотрено несвоевременное повышение определённых налогов в аграрном секторе, ликвидация некоторых льгот или ограничение местных сборов. И при этом сохраняются схемы, которые позволяют наживаться группам лиц»,

– заявила на брифинге в пятницу, 11 декабря, вице-председатель партии PAS, экс-министр финансов Наталья Гаврилица.

По её словам, предложенный проект государственного бюджета рассчитан на внешнюю финансовую помощь. Однако, уверена экс-министр, денег молдавскому правительству социалистов «западные партнёры» не дадут, и молдаване останутся без зарплат и без пенсий. Спасение только одно – срочная отставка правительства, уверена Гаврилица.

«Если премьер Ион Кику действительно думает о стране, и хочет помочь избежать катастрофы, лучшее решение – подать в отставку, чтобы спровоцировать досрочные выборы и избавить страну от коалиции Додона и Шора»,

– отметила экс-глава Минфина.

Однако действующий президент Игорь Додон заявил в пятницу, что правительство добровольно уходить в отставку не собирается – ни до, ни после инаугурации Майи Санду, ответив тем самым на заявление главы Демократической партии Павла Филипа.

Глава Демпартии накануне рассказал журналистам, что действующее правительство сложит свои полномочия 24 декабря – в день, когда новоизбранный лидер страны Майя Санду официально вступит в должность президента.

«Повестка правительства и моя, в качестве президента Молдавии, а также коллег социалистов нацелена сейчас не столько на отставках. Для нас сейчас приоритет – налоговая политика и государственный бюджет. Не говорим сейчас об отставках, кто, когда, как»,

– подчеркнул Додон, отметив при этом, что правительство должно уйти в отставку уже в начале следующего года, и никто против этого не возражает. Сегодня же перед страной стоят более важные задачи.

Не собирается добровольно покидать пост премьер-министра и Ион Кику, поскольку «правительство и он, как его глава, имеет моральное обязательство перед обществом». В частности, окончательное принятие пакета налогово-бюджетных законов и заключение нового соглашения с МВФ.

Премьер призвал всех молдавских политиков ответственно отнестись к принятию бюджета, так как в противном случае «начиная с февраля, страна будет испытывать серьёзные трудности при выплате зарплат и пенсий».

По мнению же молдавского политолога Романа Михэеша, несмотря на то, что все говорят о досрочных парламентских выборах, на самом деле мало кто в них заинтересован раньше мая – июня следующего года, к тому же отправить правительство в отставку просто не получится до тех пор, пока этого не захотят сами социалисты.

«В парламенте есть негласное большинство из депутатов ПСРМ, партии «Шор» и блока Pentru Moldova. У них всего 54 мандата. Попытка отправить Кабмин Кику в отставку при этом равна нулю»,

– отметил политолог в интервью радио Sputnik Молдова.