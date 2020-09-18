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Игорь Додон: правительство Молдовы в отставку не уйдёт!

18 сентября 2020, 15:30  •  23 • Украина
Несмотря на требования оппозиции, молдавское правительство будет работать как минимум до весны
Несмотря на то, что молдавские политики заняты предвыборной кампанией, оппозиция успевает периодически требовать отставки правительства Иона Кику. После целого ряда таких требований президент страны Игорь Додон заявил: отставки правительства в ближайшее время не будет.
«Хочу успокоить всех, кто спекулирует по поводу отставки правительства. До конца кампании по президентским выборам правительство Кику не уйдёт в отставку. Точка. Оппозиция не отправит правительство в отставку до конца кампании – я в этом уверен. Поэтому по меньшей мере в ближайшие два месяца у нас будет этот Кабинет министров, который, по моему мнению, вполне справляется с непростой ситуацией. Ни один другой Кабинет министров лучше бы не справился. Это правительство останется и будет выполнять все свои законные обязанности»,
– заявил глава государства в эфире телеканала Prime.
И только после завершения президентских выборов – и первого, и второго туров – можно будет поднимать вопрос смены правительства, отметил президент.
Что касается парламента, то он должен быть распущен после выборов, которые назначены на 1 ноября. Главной причиной Игорь Додон назвал тот факт, что состав парламента «не отражает мнение избирателей, высказанное в ходе выборов», учитывая постоянные переходы депутатов из фракции во фракцию.
Президент назвал ситуацию, которая в последнее время сложилась в правящей коалиции, «достаточно сложной», поскольку большинство в парламенте обеспечивают всего три независимых депутата.
Вспомнил Игорь Додон и заявление почётного председателя Демократической партии Дмитрия Дьякова, по словам которого в Демпартии есть те, кто против коалиции с социалистами.
«У нас также есть те, кто говорит, что положение вещей нужно пересмотреть. Но я категорически сказал: «Нет». Стабильность власти должна быть по крайней мере до завершения выборов»,
– заявил Додон.
Против отставки правительства выступил и председатель ДПМ Павел Филип, который уверен, что все сегодняшние заявления политиков об отставке правительства «следует рассматривать исключительно сквозь призму президентских выборов и предвыборной кампании».
«Отставка правительства была бы безответственным шагом. В нынешней ситуации я не вижу больших шансов сформировать новое правительство. Оно может быть сформировано уже после досрочных парламентских выборов – в марте-апреле следующего года. А оставлять страну без правительства на полгода – это катастрофа»,
– отметил лидер ДПМ в эфире телеканала TVR Moldova.
Президент Молдовы предложил оппозиционным политикам смириться с мыслью, что нынешний Кабинет министров будет работать в крайнем случае до весны, «пока не пройдут досрочные парламентские выборы, пока не сформируется новая коалиция в новом формате». Хотя, по его мнению, лучше бы правительству продолжить свою работу весь положенный срок.
Прислушаются ли лидеры молдавской оппозиции к советам президента, покажет время, до президентских выборов осталось всего полтора месяца.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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