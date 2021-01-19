Игорь Додон пообещал Майе Санду многотысячные протесты

Социалисты Молдовы требуют, чтобы президент занялась внутренними проблемами

В понедельник, 18 января, состоялось заседание исполкома Партии социалистов Молдовы. По итогам заседания с журналистами встретился глава ПСРМ, пятый президент Молдавии Игорь Додон.

Выступая на брифинге, он назвал ситуацию в стране кризисной, единственным выходом из которой является скорейшее назначение премьер-министра.

«Несколько месяцев назад я говорил, что худший сценарий – это блокировка нескольких государственных институтов власти. Это и произошло. Во многом из-за бездействия и нарушения Конституции нынешним президентом Майей Санду. У нас нет правительства, а в программе президента говорилось, что у неё есть план по борьбе с пандемией, кризисом – экономическим и социальным. Партия социалистов требует от президента выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля, то есть до открытия весенней сессии парламента»,

– отметил председатель ПСРМ.

По его мнению, президент Майя Санду не собирается брать на себя ответственность за происходящее в стране, увлекаясь международной повесткой вместо того, чтобы заниматься внутренними делами.

Если же президент не предложит кандидатуру премьер-министра до 1 февраля, социалисты могут вывести людей на митинги протеста против бездействия Санду и отсутствия правительства.

Что касается досрочных парламентских выборов, то уже сегодня понятно – их не будет, как минимум, в первом полугодии наступившего года, то есть, ситуация в стране будет нестабильной ещё в течение полугода, отметил Игорь Додон.

Пятый президент Молдовы уверен в том, что Санду во время своего визита в Киев провела тайные переговоры с украинским президентом о строительстве каскада ГЭС на Днестре, в связи с чем ПСРМ предлагает сформировать парламентскую комиссию для того, чтобы контролировать ситуацию и не допустить экологической катастрофы. Для этого не нужна никакая европейская экспертиза, которую обещала привезти из Брюсселя Санду.

Раскритиковал глава социалистов и планы Майи Санду по покупке украинской электроэнергии, которая на 15% дороже приднестровской, поступающей в настоящее время на территорию Молдавии.

Игорь Додон уверен – причина всего происходящего в том, что Майя Санду просто не знает, что делать дальше.