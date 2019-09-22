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Игорь Додон: Перезагрузка отношений между Россией и Молдовой прошла успешно

22 сентября 2019, 04:09  •  18 • Украина
В Кишинёве 19 сентября открылся Второй молдавско-российский экономический форум (МРЭФ), в работе которого принимают участие около тысячи представителей российского и молдавского бизнеса, а также экономисты, политики и эксперты из 13 стран. Также в Молдавию для участия в работе МРЭФ прибыли вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Форум официально начал свою работу 19 сентября, однако уже накануне приехавшие заранее бизнесмены начали обсуждать проблемы и строить планы на будущее.
«В первую очередь важно, что есть продолжение. Это очень хорошо. Это уже второй экономический форум. Надеюсь, что он будет проходить ещё в течение многих лет, вне зависимости от каких-либо факторов. Уже на первый взгляд видно, что число желающих участвовать в форуме, как из страны, так и из-за рубежа, больше, чем было на первом форуме», – прокомментировал работу МРЭФ экс-премьер Молдовы Василий Тарлев.
Он уверен, что положительным итогом этого Второго форума станет углубление сотрудничества между регионами двух стран. И действительно, 20 сентября, второй день работы МРЭФ, отметился первыми подписанными договорами и соглашениями о сотрудничестве между регионами и предприятиями.
А президент Молдовы Игорь Додон рассказал в эфире молдавского телеканала, каких результатов лично он ждёт от работы форума.
«Я думаю, что российский рынок, который уже по сравнению с прошлым годом стал более доступным для наших производителей, в последующие несколько месяцев расширится, увеличится объём экспортируемой в РФ продукции. К тому же российские бизнесмены хотят и готовы инвестировать в Молдову. Многие из них приехали на форум с конкретными планами, например, есть желающие инвестировать в винные заводы», – рассказал президент.
По его мнению, 20-30 % участников форума приехали с серьёзными намерениями, много и тех, кто приехал в первый раз. Президент выступает за то, чтобы приезжали представители всех соседних стран.
«Было бы глупостью говорить, чтобы русские не приезжали и не покупали наш виноград и яблоки. Пускай приедут 10000 русских и каждый из них купит по 100 кг винограда, и мы пойдём вперёд. Нужно понимать – реальная ситуация такова, что сельскохозяйственные продукты покупают русские, европейцы их не приобретают. В прошлом году европейцы купили несколько сотен тонн яблок, а русские – 250 тысяч тонн. Разница чувствуется. Румыния, конечно, важный партнёр, с ней у нас должны быть хорошие отношения, и они есть. Но сельскохозяйственные продукты в большей степени идут на российский рынок», – подвёл итог Игорь Додон.
Он подчеркнул, что в настоящее время «идёт успешный и быстрый перезапуск молдавско-российских отношений и это не может не радовать».
Высоко оценил работу МРЭФ и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, российский вице-премьер Дмитрий Козак, отметив «хороший темп возобновления отношений двух стран». Он подчеркнул, что у Молдовы и России очень много общего, общие интересы, и это должно работать на благо двух стран. Но при этом он назвал условие, при котором всё это будет работать – «если на политическом уровне продолжится работа для создания благоприятных условий».
«Сегодня в Молдове сложилась уникальная ситуация, когда в начале лета произошло очищение от коррумпированного режима. Поскольку коалиция достаточно специфическая и состоит из политических сил, которые придерживаются несколько противоположных внешнеполитических позиций. Но договорились, и это очень правильно», – уверен Козак.
А результатом этого договора, считает он, будет решение внутренних проблем в стране, хороший инвестиционный климат и преодоление коррупции.
На вопрос журналистов, почему во время проведения МРЭФ не говорили о проблеме Приднестровья, Дмитрий Козак пояснил, что «ради сохранения хрупкой правящей коалиции Молдове не следует торопиться в решении приднестровского вопроса, а сосредоточиться на переговорном формате "5+2"». По его мнению, этого пока будет достаточно для решения проблем простых людей на обоих берегах Днестра.
«Ситуация должна созреть. Если Приднестровье и Молдавия обратятся с предложениями конкретными, с просьбой о посреднической помощи, мы такую помощь окажем. Но сегодня эту тему не затрагиваем ради того, чтобы сохранить хрупкую коалицию в Молдавии. Это важнее», – констатировал Козак.
Кристина СЫРБУ для ФСК
Фото: Президентура Республики Молдова

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