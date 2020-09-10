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Игорь Додон объявил об участии в президентских выборах

10 сентября 2020, 09:30  •  14 • Украина
«Мы не можем позволить себе экспериментов с безответственными политиками»
В среду 9 сентября действующий президент Молдовы Игорь Додон объявил о своём решении баллотироваться на второй президентский срок. Об этом заявил депутат-социалист и исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, подавая документы в Центральную избирательную комиссию о регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку Игоря Додона.
«Сегодня у нас состоялось заседание по формированию инициативной группы, и я буду её возглавлять. Господин Додон – кандидат на пост президента»,
– рассказал журналистам Влад Батрынча.
Последний день подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов – 11 сентября, на 9 сентября в списке кандидатов Игорь Додон был одиннадцатым.
«Сегодня я нахожусь рядом со своими сторонниками из инициативной группы по сбору подписей и благодарю их за поддержку. Это первый этап процедуры регистрации на ноябрьских президентских выборах, поэтому развёрнутую программу о моём участии в президентской кампании я смогу опубликовать только после официальной регистрации. Я решил баллотироваться на второй срок в качестве президента, потому что убеждён в поддержке граждан, которые желают, чтобы я продолжил свою работу на посту президента и довёл до конца свою политическую повестку – ради достижения экономических и социальных целей, обеспечения прогресса Республики Молдова. Это и моё желание – продолжить во время второго президентского мандата то, что я начал в первом»,
– объявил Игорь Додон.
Он отметил, что его первый президентский срок был очень сложным – приходилось постоянно бороться. Сначала с правительством олигарха Плахотнюка, которое удалось победить и свергнуть. Потом – с пандемией коронавируса, с засухой, ударившей по сельскому хозяйству Молдовы и с экономическим кризисом. Такого сложного периода ещё не было в современной истории Молдовы. Додон считает, что страна справилась со всеми вызовами, а ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня же для Молдовы главное – сохранить стабильность.
«Люди понимают, что во время пандемии и глобального экономического кризиса нашей стране, как никогда, необходимы стабильность, взвешенность во внешней политике, твёрдость в поддержании управленческой дисциплины. Между тем, политические эксперименты, которые предлагают некоторые партии на этих выборах, могут погрузить страну в экономический, социальный и политический хаос, из которого она выберется нескоро. Мы больше не можем позволить себе экспериментов с безответственными политиками, не имеющими опыта, зато обладающими гражданством другого государства и ставшими марионеткам, управляемыми извне»,
– считает глава государства.
Игорь Додон абсолютно уверен в том, что сегодня во главе страны должен быть ответственный президент, в первую очередь – патриот Молдовы, уважающий её национальные ценности, традиции и христианскую веру, поддерживающий межнациональный мир. Знающий, что для стабильности государства необходимо поддерживать хорошие отношения и с Востоком, и с Западом.
«Желаю успехов оппонентам, и пусть эти выборы станут одними из самых свободных и справедливых в Республике Молдова. Решать будет народ, а мы подчинимся этому решению»,
– завершил своё обращение президент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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