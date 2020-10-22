Игорь Додон обещает вернуть русский язык в Молдову

Унионисты обвинили президента в работе на российские спецслужбы

Накануне проведения выборов действующий президент Молдовы и кандидат на второй президентский срок Игорь Додон пообещал молдаванам вернуть русский язык, приняв новый закон О функционировании языков, а также вернуть в страну российское телевидение.

«В начале 1990-х годов во многих республиках Советского Союза и в Молдавии тоже, к сожалению, поднялась националистическая волна. Мы были на грани конфликта в Гагаузии, нам удалось его решить. Но мы не успели договориться тогда по Приднестровью. Впоследствии политические элиты Молдавии договорились, что с учётом того, что в РМ более одной трети населения страны – русскоязычные граждане, у нас 33−35% населения общаются на русском языке, русский язык будет языком межнационального общения. Был принят отдельный закон»,

– рассказал Игорь Додон в онлайн-интервью информационному агентству ТАСС.

Русский язык был исключён из школьной программы в 2014 году, в то время министром образования в Молдове была Майя Санду – главный конкурент действующего президента на выборах 1 ноября 2020 года.

Игорь Додон признал, что в течение последних лет прозападные политики Молдовы делают всё для снижения роли русского языка в общественной жизни, что является серьёзной проблемой.

«Я считаю, что это ошибка. Поэтому в моей программе сейчас я буду настаивать на том, что в школьную программу необходимо вернуть обязательное изучение как минимум двух иностранных языков – русский язык и другой иностранный по выбору родителей, учеников и учителей»,

– отметил президент.

По его мнению, необходимо принимать новый закон о функционировании языков, в котором должна быть чётко прописана роль русского языка. К тому же глава государства будет настаивать на возвращении российских каналов для телезрителей Молдовы.

Напомним, три года назад по инициативе Демократической партии был принят закон, запрещающий трансляцию «новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». Тогда под запрет попали и российские телеканалы. В итоге же этот закон превратился в борьбу с «российской пропагандой». Однако даже после того, как правительство демократов было отстранено от власти, парламентское большинство, сформированное социалистами и политическим блоком ACUM, при утверждении нового кодекса теле- и радиовещания прежний запрет не отменило.

На следующий день после интервью ТАСС проевропейские кандидаты на пост президента Молдовы потребовали исключить Игоря Додона из предвыборной гонки.

Соответствующие заявления написали кандидат от блока Unirea (выступающий за присоединение Молдавии к Румынии) Дорин Киртоакэ и ещё один унионист – кандидат от Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку. Унионисты обвиняют Игоря Додона в работе на российские спецслужбы и «в сотрудничестве с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки».