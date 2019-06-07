Игорь Додон о визитах иностранных гостей и приднестровских долгах за газ

«Нам нужно дружить со всеми»

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в специальном выпуске на телеканале NTV Moldova, во время которого рассказал, зачем приезжали в Кишинёв накануне представители России, ЕС и США, прокомментировал внутриполитическую обстановку в стране и проблемы урегулирования приднестровского конфликта.

Президент отметил, что приезд «троих представителей основных стратегических партнёров на Востоке и на Западе, безусловно, взбудоражил внутреннюю молдавскую политику».

Однако, по его мнению, эти визиты не слишком повлияли на политиков Молдовы.

«Повлияли ли эти визиты? Нет, кардинально не повлияли, потому что за эти два дня не было озвучено никаких решений о создании коалиции, но то, что депутаты зашевелись, мы это почувствовали. Я сторонник того, чтобы мы здесь сами создавали коалиции. Народ уже три месяца ждёт. Но у меня появилась маленькая надежда, что за оставшиеся четыре дня что-то прояснится», – рассказал Додон.

И действительно, поздно вечером 5 июня пришла неожиданная новость: политсовет партии PAS (входящей в блок ACUM) принял решение согласиться с требованием социалистов и проголосовать за кандидатуру спикера от ПСРМ. Осталось дождаться согласия от второй части блока – партии DA (лидер Андрей Нэстасе), решение по этому вопросу будет принято утром 6 июня.

Что касается приезда иностранных гостей в Молдову, то президент уверен – их визит не был согласован между собой, это было просто совпадение.

«Не сказал бы, что это было согласовано. Если бы это было действительно так, то они бы встретились. Но такой встречи не было», – приводит аргумент Игорь Додон.

По его мнению, следующее правительство страны должно быть «рукопожатным» как на Западе, так и на Востоке, и это очень важно. Хотя он отметил, что идеологии и «геополитические видения» у всех партий разные, поэтому и сложно найти общий язык.

«Нам надо дружить со всеми. Мы не будем антироссийскими, или антиевропейскими, или антиамериканскими. Мы будем исходить из наших национальных интересов. Вот вокруг этого можно что-то создать. Как усадить партии за стол переговоров, чтобы они об этом договорились? А было предпринято много подобных попыток, но пока что это не произошло», – сетует президент.

Игорь Николаевич не согласен с советом вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака поменять избирательную систему страны. Хотя это же рекомендуют сделать и ЕС и Венецианская комиссия.

«Считаю, что проблема не в избирательной системе, а в процессе. Это разные вещи. Система сама эффективно работает во многих странах, и в Молдове она тоже может быть эффективной. Если бы не эта система, то очень много депутатов не попали бы в парламент, в том числе из блока ACUM», – прокомментировал Додон совет российского гостя и отметил, что нужно поменять «всё, что касается избирательного процесса, и того, кто его контролирует», имея в виду Демократическую партию.

Уделил внимание глава государства и одному из самых больных вопросов – приднестровской проблеме, при этом он заявил, что Молдова никогда не заплатит России за тот газ, который был поставлен Тирасполю.

«Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьёзная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это – долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать», – отметил Додон, подчеркнув, что этот вопрос он уже обсуждал с Козаком.

«Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что стоит вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет всё для Приднестровья. Проблема газа – это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться», – напомнил президент, подчеркнув, что пока не ведутся никакие переговоры на эту тему. Что касается тарифов на газ, то многое в этой области будет зависеть от состава нового правительства и его действий.

Напомним, что сразу после того, как Игорь Додон занял пост президента Молдовы, он не раз говорил, что долг Приднестровья за газ – это долг Молдовы, который сегодня уже превышает $7 млрд. Позже президент уточнял, что его не так поняли… Сегодня же он открыто говорит, что долги Приднестровья не имеют отношения к Молдове, что, впрочем, логично – с каждым годом эти территории всё дальше уходят друг от друга.

Ну а поскольку многие ещё помнят «Меморандум Козака» по приднестровскому урегулированию, хотя и прошло почти 15 лет с тех пор, Додон пообещал, что больше не будет никаких меморандумов в отношении Приднестровья.

«Не будет никакого меморандума – 2 или меморандума – 3. Никто не может предложить нам план урегулирования – ни Восток, ни Запад. Если какой-то план предложит Россия, это настороженно будет воспринято Западом, а если предложит Запад – вряд ли примет Россия. А нам нужен консенсус. Прежде всего, нужно договориться в Кишинёве. Нужен молдавский проект урегулирования, согласованный всеми политическими силами в Кишинёве. А потому нужно его обсуждать с Тирасполем, чтобы решить проблему».

А для того чтобы решить проблему, необходимо работающее правительство. Круг замкнулся. И удастся ли Молдове выйти из этого заколдованного круга – станет понятно буквально со дня на день…