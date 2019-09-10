Игорь Додон о цене на газ, о подписании соглашения в коалиции и о проблеме Приднестровья

В понедельник, 9 сентября, президент Молдовы Игорь Додон провёл пресс-конференцию для журналистов, в которой рассказал о результатах своих визитов в Москву и в Брюссель на прошлой неделе, о подписании соглашения правящей коалицией и о решении приднестровского вопроса.

Самый главный результат визитов, по словам президента РМ, это достигнутые договорённости с «Газпромом», которые позволят не поднимать цену на газ для молдаван.

«Нам удалось договориться, что с 1 октября 2019 года цена поставляемого в Молдову российского газа сократится на 10-15 долларов США. Это позволяет не повышать тарифы для конечных потребителей. С 1 января 2020 года возможно снижение цены ещё на 40-50 долларов за тысячу кубических метров, а с 1 апреля 2020 года – даже на 70 долларов. В этом случае возможно даже небольшое снижение тарифа для конечных потребителей. Во всяком случае, повышения тарифов для потребителей не будет», – сказал глава молдавского государства.

Додон объяснил, что проблема состоит в том, что реальная цена, по которой сегодня Молдова покупает газ – 235 долларов за тысячу кубометров, а тарифы для населения рассчитаны, исходя из цены в 178 долларов. Правительство же демократов, не желая перед выборами повышать тарифы, накопило большие долги за газ. Однако благодаря договорённостям с Россией проблему удалось решить.

Рассказывая о своих московских визитах, Игорь Додон отметил и рост молдавского экспорта на рынки Российской Федерации – экспорт овощей и фруктов вырос на 35%, вина – на 42%. Такой режим будет сохранён до 31 декабря текущего года.

На вопрос журналистов о том, будет ли подписано соглашение между членами правящей парламентской коалиции, о котором там много говорили, Игорь Додон ответил, что он выступает за подписание такого соглашения.

«Андрей Нэстасе и Майя Санду говорили, что коалиция нужна на 2,5 – 3 месяца, после чего нужно расторгнуть сотрудничество и идти на досрочные выборы. Мы говорили, что нужно на 4 года, и я настаиваю на этом. Если мы хотим двигаться дальше, давайте изложим на бумаге, что делаем, подпишем – мы готовы подписать. Там нет ничего такого, что могло бы столкнуть нас лбами. Мы просим депутатов, которые считают себя частью парламентского большинства, подписаться, чтобы мы знали, сколько у нас депутатов в парламентском большинстве. А то на бумаге 60 с чем-то, а когда доходит до голосования – 53-55. Обозначим приоритеты. Я уверен, что все 35 депутатов ПСРМ подпишут это соглашение», – рассказал президент и напомнил, что социалисты предоставили своим партнёрам по коалиции практически всю исполнительную власть.

Что касается решения приднестровской проблемы, то в настоящий момент правящая коалиция не может приступить к политическому урегулированию, ограничиваясь только экономической и социальной сторонами, отметил Игорь Додон.

«На данном этапе правящая коалиция не готова обсуждать статус Приднестровья, но это не означает, что у администрации президента нет своей позиции», – пояснил президент.

По его словам, «статус и политическое решение – это следующий этап, а не тема сегодняшнего дня».

А до того, как принимать решение по Приднестровью, придётся сначала пройти «очень непростые местные выборы», затем – внедрить реформы в прокуратуре, юстиции, в налоговой политике, решить проблемы в энергетике и всё это будут не простые решения для коалиции, отметил президент.

«Если мы успешно это преодолеем, если сохраним дальше это парламентское большинство, если будет внешний консенсус, то следующий шаг заключается в том, что мы можем в следующем году добраться и до вопроса о специальном статусе: какая это будет автономия, насколько расширенная. У администрации президента есть позиция, но мы не можем её высказывать публично, потому что это должна быть общая позиция президента и правительства. Когда мы достигнем соглашения в парламентском большинстве, мы публично об это расскажем», – заключил Додон.

Действительно, говорить пока о специальном статусе Приднестровья рано, поскольку стороны коалиции видят решение этого вопроса по-разному, не говоря уже о самом Тирасполе, который постоянно напоминает о референдуме 2006 года, согласно которому 97% населения ПМР высказались за независимость.