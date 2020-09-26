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Игорь Додон о русском языке в ООН, или Президент Молдовы и Великая Румыния

26 сентября 2020, 13:15  •  96 • Украина
Президент Молдовы Игорь Додон во время выступления на Генассамблее ООН отметил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения (на официальном уровне это в Молдове не признаётся), а знание русского языка является для граждан преимуществом (что бесспорно и само собой разумеется).
«Практически каждый гражданин Молдавии свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения. Это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире»,
– сказал Додон, выступавший на молдавском и русском языках.
Между тем решением Конституционного суда, принятом в 2018 году (когда Игорь Додон был президентом республики), русский язык был лишён статуса языка межнационального общения, а государственным языком в Республике Молдова объявлен румынский. Ничего этого Додон в ООН не сказал.
Преподавание в молдавских школах переведено на румынский язык. Школы с языком преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, перебиваются без средств. Этого Додон тоже не сказал.
Молдавия – многонациональная республика. Коренными жителями там считаются молдаване и гагаузы, а к нацменьшинствам отнесены русские, болгары, греки и др. Объединять многоплеменное население в некую общность может только русский язык, а существующее положение людей лишь разъединяет.
Противниками не только русского, но и молдавского языка в Молдавии выступают западники и унионисты (сторонники поглощения Молдовы Румынией). Они отказывают молдавскому языку в праве на существование, называя его румынским. Молдавский и румынский, будучи по лингвистическому структуре одним языком, различаются тем, что румынский оформился под влиянием создателей идеологии Великой Румынии, униатов из Трансильвании.
Идеологи Великой Румынии работали над насыщением румынского языка латинизмами, отказывались от румынской кириллицы. Последовательной работой в течение многих лет они вырыли ров между латинизированными румынами и молдаванами, не спешившими рвать связи с русской культурой. После распада СССР этот ров стал углубляться.
Так что для сохранения русского языка в Молдове одних выступлений президента Додона в ООН не хватит.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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