Игорь Додон назвал причины своего поражения на выборах президента Молдовы

Пандемия коронавируса, засуха и влияние Запада через 14 тысяч НПО и мобилизацию молдавских граждан в ЕС

Сразу после инаугурации нового президента Молдовы Майи Санду экс-президент Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву во главе делегации представителей партии социалистов.

В российской столице Додон дал интервью информационному агентству ТАСС, в котором рассказал о том, что помешало ему победить на президентских выборах, о будущих парламентских выборах и о ситуации с пандемией в Молдавии.

По мнению Игоря Додона, для его проигрыша на президентских выборах было достаточно причин – это и пандемия коронавируса, и небывалая засуха, погубившая более 60% зерновых, что не могло не сказаться на молдавской экономике.

«Плюс очень серьёзно Запад постарался. Внутри страны объединились все против одного. Несколько тысяч – 14 тысяч – НПО, которые работали жёстко на этой избирательной кампании за Майю Санду. И, конечно, беспрецедентная мобилизация граждан Молдовы в странах ЕС. Причём там это было с использованием админресурса на местах. Я думаю, что все эти факторы дали тот результат, который мы получили. Но Запад ещё предъявит политический счёт новому президенту. В чём он будет состоять, мы ещё увидим. И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы»,

– рассказал экс-президент Молдовы.

По его мнению, о том, какие счета будут предъявлены Майе Санду уже можно сделать выводы по её первым заявлениям, в частности – о выводе миротворческого контингента из Приднестровской Республики. А в начале будущего года в Кишинёв прибудет с визитом украинский президент Владимир Зеленский, с которым легко можно будет договориться об ужесточении блокады Приднестровья. Таким образом, перед Майей Санду наверняка поставлена задача – зажечь ещё один фитиль вблизи российских границ.

«Для Молдовы, для граждан Молдовы это очень плохо. Может, для каких-то заокеанских партнёров это интересно, но я не вижу, зачем это крупнейшим европейским странам – Франции, Германии, другим»,

– отметил Игорь Додон, добавив, что этот опасный для Молдавии сценарий является следствием того, как проходили выборы, которые на самом деле были «жёсткой геополитической игрой, геополитическим расчётом».

На вопрос, почему же он не вывел на улицы своих сторонников, чтобы противостоять этой геополитической игре, экс-президент ответил – к такому развитию событий у «западных партнёров» было всё готово, это был бы их сценарий, и этот сценарий имел бы плохие последствия.

Что касается досрочных парламентских выборов, то бывший президент Молдовы уверен – они должны состояться, чем скорее, тем лучше. Но есть определённые конституционные нормы, которые нельзя нарушать. И в таком случае раньше мая провести эти выборы невозможно.

Сегодня у нового президента Молдовы нет контроля над правительством и парламентом, и это хорошо, считает Додон, потому что правительство может сдержать резкие шаги президента.

«Знаем позицию наших украинских партнёров, наших соседей по вопросу Приднестровья, они давно хотели более жёсткого контроля по приднестровскому сегменту. До досрочных парламентских выборов, я думаю, что какой-то дестабилизации не должно быть. Заявления будет делать, их будет много, потому что их будут диктовать те, кто её курирует на Западе. Понятно, что им нужна конфронтация здесь»,

– уверен экс-президент.

По его мнению, эта конфронтация только начинается.

Что касается заявлений Санду о выводе российских миротворцев, то, считает Игорь Додон, это не более чем политические декларации, никто не пойдёт на такой шаг.

На вопрос о ситуации с пандемией коронавируса в Молдове Игорь Николаевич признал – ситуация хуже, чем в России. Причину этого он видит в огромной молдавской диаспоре, большая часть которой работает на территории Италии, откуда и пришёл коронавирус в Молдову. Но страна с пандемией справляется, есть всё необходимое – и медицинские работники, и лекарства, и оборудование. Сам Игорь Додон настаивает на том, что молдаванам необходима именно российская вакцина, а не западная, переговоры об этом уже ведутся и есть надежда на то, что вакцина поступит в Молдавию уже в первые месяцы следующего года.