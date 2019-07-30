Игорь Додон: «Наша Конституция написана очень ясно и не требует толкований»

Четверть века Конституции Молдовы

29 июля Молдавия отмечала праздник – День Конституции страны. В этом году праздник особенный – молдавской конституции исполнилось четверть века – 25 лет – юбилей!

В парламенте Молдовы по случаю Дня Конституции прошло торжественное мероприятие, на котором выступили первые лица страны.

Президент Молдовы Игорь Додон в своей праздничной речи говорил много совсем не праздничных слов, говорил об ошибках и провалах внутренней (да, впрочем, и внешней) политики страны. Он честно заявил, что большинство целей, которые были поставлены перед страной после провозглашения независимости, были провалены. И виноваты в этом политики, которые, «разделяя людей по политическим, этническим, религиозным или языковым критериям, преследовали узкие групповые и личные интересы, срывали любые попытки объединить усилия общества для построения сильного государства, более того, поставили под сомнение само существование этого государства».

Глава государства пообещал, что нынешняя правящая коалиция сделает всё возможное для того, чтобы исправить прежние ошибки.

«В горячке кампании по демонтажу олигархического режима, который заполонил мошенническими схемами всю систему публичного управления, нельзя подрывать деятельность по социально-экономическому развитию страны. Ведь общество вправе требовать и уже требует от правительства конкретных действий и проектов, улучшающих уровень жизни людей. Время не ждёт, и кредит доверия, предоставленный власти народом, следует использовать с наивысшей ответственностью», – отметил Игорь Додон и пообещал, что на всех ключевых постах страны отныне будут честные и профессиональные граждане Молдовы.

И пусть сегодня, спустя 25 лет, многое из того, что гарантировано Конституцией недосягаемо для граждан Молдовы, президент уверен, что есть главное – обозначены цели, к которым нужно стремиться.

«Я убеждён, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, могут быть решены, если превыше всего будут поставлены принципы и положения Конституции страны, если буква и дух Высшего закона нашего государства и общества будут соблюдаться всеми, особенно политическим классом. Наша Конституция написана очень ясно и не требует толкований, в том числе в части подсчёта дней месяца. И все государственные органы обязаны соблюдать Высший закон, особенно институт Конституционного суда, смысл существования которого в том и состоит, чтобы обеспечивать соблюдение Конституции. В заключение ещё раз поздравляю граждан Республики Молдова с Днем Конституции и призываю уважать и соблюдать Высший закон во имя процветания нашей Родины», – завершил свою речь президент.

Торжества состоялись в парламенте, а на улицах молдавских городов праздника не чувствуется, большинство же населения страны и не вспомнило о юбилее, занимаясь своими повседневными делами выживания.

По мнению же молдавского аналитика Валерия Реницэ, День Конституции – это не повод для широкого празднования, для народных гуляний, это повод для того, чтобы задуматься, чего достигла страна. Он предлагает сделать этот день «временем для серьёзных разговоров о будущем страны и о роли законов в обществе».

«Может, стоит в этот день устраивать какие-то публичные лекции, дебаты, чтобы он был поводом остановиться на минутку и подумать: кто мы такие, что мы должны делать и как мы относимся к Основному закону нашей страны», – отметил Реницэ.

Напомним, что Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года.