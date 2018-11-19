Игорь Додон: «Мы обязаны победить в феврале 2019 года!»

В Молдове всё плохо, но социалисты знают, как спасти страну

В воскресенье в столице Молдовы прошёл широко анонсируемый накануне марш социалистов, в котором принял участие президент страны Игорь Додон. Марш этот объединил и митинг протеста против нынешних «евроинтеграторов», находящихся у власти, и представил будущую предвыборную платформу партии и её программу.

Митинг начался с выступления депутата от Партии социалистов (ПСРМ) Влада Батрынчи, призвавшего «начать освобождение Молдовы». «Те, кто сегодня называет себя оппозицией, совсем недавно сидел в правительстве», — раскритиковал Батрынча оппозиционных политиков и призвал собравшихся отправить в отставку «воров и олигархов».

«Нас много здесь собралось тех, которым надоела нынешняя власть и которые приехали без всякого нажима. Но нас значительно больше в городах и сёлах страны, сегодня не было возможности всем приехать. Сегодня мы примем очень важные решения, которые вместе должны донести до сердца каждого гражданина», — заявила в своём выступлении председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.

Больше всего критических замечаний досталось правительству «евроинтеграторов» и правой оппозиции.

«Те, кто нас грабил много лет, просто сменили партии, а кое-кто – и пол. Сейчас они якобы в оппозиции и разыгрывают лютую борьбу со своими бывшими партнёрами. Санду критикует Канду, а Канду – Санду. А после выборов – хоп! – и снова они в альянсе за евроинтеграцию, смеются над теми, кто за них проголосовал», – считает депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

«Санду - гражданка Румынии, точно так же, как Канду. Санду закрывала школы, Канду закрывает больницы. Санду голосовала за то, чтобы спикером стал Канду, так и Канду голосовал за то, чтобы она была министром образования. Санду за унирю, так и Канду внедряет унирю… Единственное отличие между ними в том, что Санду открыто ходит на гей-парады, а Канду пойдет, если скажет посол США. Если эти люди хоть раз и находились в оппозиции, то только к своему народу. Если все они и были в оппозиции, то только – к собственному народу», – заключил Цырдя.

На митинге также показали видео, в котором были подведены итоги девятилетнего нахождения у власти евроинтеграторов. Итоги эти достаточно грустные: на сегодня Молдова – самая бедная страна в Европе (в этом смысле страна соревнуется с Украиной. – Ред.), 70% населения которой живёт за чертой бедности. В Молдове коррумпированная юстиция. В стране закрылось 205 школ, и около 8000 педагогов потеряли работу. В маленькой Молдове сегодня 150 тысяч социальных сирот, родители которых подались на заработки за границу. А с прошлого года в стране держится самый низкий уровень рождаемости.

Но, несмотря на такое плачевное положение молдавскго государства, социалисты обещают спасти страну. Игорь Додон призвал «собрать все силы в кулак», чтобы дать отпор прозападной власти. При этом президент отметил, что у социалистов есть план по выводу страны из кризиса.

В этом плане – решение приднестровского конфликта, окончательный отказ от планов по вступлению в НАТО, сотрудничество с Россией, Евразийским союзом и одновременно с ЕС, запрет унионистских партий и движений, возвращение к бесплатному образованию и бесплатной медицине, защита традиционных ценностей, возврат к президентской республике и правовому государству, говорится в резолюции, принятой по окончании митинга. В резолюции также были отмечены обещания социалистов увеличить среднюю заработную плату до €600, а среднюю пенсию – до €300.

Игорь Додон подчеркнул, что на предстоящих выборах необходимо не просто победить, а победить с большим отрывом, а потом суметь защитить эту победу.

«Мы в 2019 году должны вымести из парламента всех, кто десять лет был у власти, это будет наш год, год народа и социалистов, мы обязаны победить в феврале 2019 года. Мы шаг за шагом делаем всё, чтобы решить проблемы и уже не раз это доказали», – заявил в своём выступлении Додон. Он отметил, что невозможно больше молча наблюдать, как «власть издевается над пенсионерами, молодыми семьями, бюджетными работниками, молодёжью, в стране закрываются школы, детские сады и больницы».

«Я пришёл сегодня, чтобы поддержать тех, кто поддержал меня два года назад, и я хочу вас спросить: неужели мы не заслужили лучшей жизни? Каждый из нас ощутил на себе, что сделала проевропейская власть. Мы знаем, с кем имеем дело. Поэтому важно не только победить, но и защитить победу», – призвал единомышленников Додон и пообещал не отступить от своих планов и не сдаться.

Все речи выступающие дублировали на русском языке.

Напомним, парламентские выборы в Молдове назначены на 24 февраля 2019 года.