Игорь Додон: «Мы должны быть нейтральной страной»

Президент Молдовы в интервью Русской службе ВВС призвал Запад не ставить страну перед выбором «или – или»

В ноябре президент Молдовы Игорь Додон посетил с визитами Великобританию и Францию, в Лондоне он дал интервью Русской службе ВВС.

«Президент Молдовы Игорь Додон, выступающий за стратегическое партнёрство с Россией, сейчас не имеет реальных полномочий: Молдова – чисто парламентская республика. Но Додон надеется, что уже скоро, после парламентских выборов, он и его Партия социалистов смогут изменить ситуацию. Главным сюжетом в молдавской политике в последний год была борьба между Игорем Додоном и парламентским большинством, которое считается прозападным. Конституционный суд четырежды за год ненадолго приостанавливал полномочия Додона, чтобы он не мешал правящему большинству назначить министров в правительство и принять некоторые законы», – сообщает ВВС. После февральских выборов президент Молдовы надеется вернуть стране президентскую форму правления.

Что касается внешнеполитических приоритетов, Игорь Додон заявил, что его позиция – взвешенная внешняя политика.

«У нас подписано соглашение с Европейским союзом. Не со всеми нюансами мы согласны. Я считаю, что в экономической части нужно пересмотреть некоторые вещи. В частности: мы открыли наш рынок для европейских товаров, и это – большие проблемы для наших производителей. Закрываются предприятия, ликвидируются рабочие места. Поэтому эти соглашения с Европой мы будем внедрять, но исходя из нашего национального интереса. И будем восстанавливать стратегическое партнёрство с Российской Федерацией», – рассказал ВВС президент РМ.

Он подчеркнул, что Молдова не будет дружить «с кем-то против кого-то».

«У нас нет геополитических интересов. У нас есть один интерес: сохранить и укрепить нашу страну. Решить приднестровскую проблему. А для этого мы должны быть нейтральной страной, которая имеет хорошие отношения с Европейским союзом, но, конечно, и с Российской Федерацией», – уверен Додон.

Он рассказал корреспонденту ВВС, что население Гагаузии, Приднестровья и северных районов страны на 70-90% выступают за дружбу с Россией, в центральных же районах страны, наоборот, хотят «евроинтеграции». Поэтому самый простой способ взорвать страну изнутри – это поставить вопрос «или – или», и это наконец-то должны понять западные политики.

«Молдова может выжить как страна, и решить свою важную проблему – приднестровскую – только если у нас будет взвешенная внешняя политика, нейтральный статус. Это важно – нейтральный статус! Мы категорически не рассматриваем возможность, чтобы Молдова стала частью какого-то военного блока. Неважно, восточного или западного. Потому что это не позволит нашей стране укрепить государственность, решить приднестровскую проблему. Мы выступаем за укрепление нашей государственности. Это означает, что никакого объединения с Румынией. И подавляющее большинство наших граждан категорически против этого. Желательно – и мы будем этого добиваться, это стратегическое направление, – чтобы этот нейтральный статус был признан на международном уровне, на уровне Совета Безопасности ООН», – заявил Додон в интервью.

Что касается отношений с Российской Федерацией, то президент уверен, что «Россия – друг и стратегический партнёр».

«Я не думаю, что Россия хочет чего-то плохого для Республики Молдова. Я не хочу думать, что Запад хочет чего-то плохого. Но мне кажется, что в последнее время Запад хотел больше затянуть Молдову в геополитическую борьбу против России. То есть на свою сторону», – ответил Додон на провокационные вопросы о дружбе с Москвой. Он подчеркнул, что «Запад должен осознать ошибочность попыток ставить нас перед выбором «или – или».

В противном случае Европа может получить ещё одну горячую точку на своей карте.

«Нам это не нужно – и я уверен, что Европе это тоже не нужно, и России тоже не нужно», – считает Игорь Додон.