Игорь Додон: Молдова заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС

29 мая в столице Казахстана Нур-Султане состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участвовал в заседании и президент Молдовы Игорь Додон, как глава страны-наблюдателя при ЕАЭС.

На полях саммита состоялась встреча Игоря Додона с Президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались двусторонние отношения. Также Игорь Додон пригласил специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьера РФ Дмитрия Козака для дальнейшего обсуждения российско-молдавских отношений. А Владимир Путин пригласил президента Молдовы принять участие в Международном Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который состоится на следующей неделе.

Президент Молдовы получил возможность выступить на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в расширенном формате.

В своём выступлении он подчеркнул, «что в молдавском обществе всегда был повышенный интерес к интеграционным процессам на постсоветском пространстве и прежде всего – к Таможенному, а затем и Евразийскому Экономическому союзу».

«Напомнил в этом контексте, что в апреле 2017 года Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а в мае 2018-го при единогласной поддержке партнёров стала наблюдателем при Евразийском Экономическом союзе, что позволило нашей стране участвовать во многих мероприятиях, проводимых в рамках ЕАЭС, и лучше понять принципы и цели её работы», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом отметил, что участие Молдовы в качестве наблюдателя было бы более эффективным, если бы в работу включилось и правительство его страны, однако внутренняя обстановка в Молдавии сложилась такая, что «вся деятельность на евразийском направлении осуществляется преимущественно силами команды Президента РМ».

Игорь Додон выразил уверенность в том, что «внутренние проблемы страны будут решены, и новое Правительство Молдовы начнёт активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС».

Рассказал глава страны и о том, что за последний год вырос на 10% товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС и подчеркнул, что Кишинёв заинтересован «в тесной торгово-экономической кооперации с партнёрами из Евразийского Экономического союза». В связи с чем Игорь Додон выступил с инициативой о проведении в Кишинёве «отдельных мероприятий Евразийской экономической комиссии, в том числе бизнес-форумов с участием третьих стран, которые намерены сотрудничать с ЕАЭС».

«Не стоит повторять ошибок прошлого и ставить страну перед выбором – либо ЕС, либо – евразийская интеграция Молдовы. Если молдавские политики смогут найти этот баланс, экономика страны только выиграет. Однако необходимо быть готовыми ко всем тем торгово-экономическим требованиям, которые предъявляет к стране и импортируемым из нее товарам каждое из интеграционных сообществ», – прокомментировала перспективы вступления Молдовы в ЕАЭС директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

По её мнению, ошибочно предполагать, что Молдавии будет легче вступить в ЕАЭС, чем в Евросоюз. Эксперт объясняет это тем, что в ЕАЭС сильно выросли стандарты требования по качеству продукции.

«Молдова должна быть экономически привлекательной для вступления в ЕАЭС. На данном этапе нам необходимо повышать качество товаров. Тогда мы сможем сохранить конкурентное преимущество и для западных, европейских партнёров, и для стран ЕАЭС и СНГ», – уверена Шеларь.