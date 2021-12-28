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Игорь Додон: «Молдавию хотят втянуть в войну»

28 декабря 2021, 00:55  •  11 • Украина
В Киеве на предложение отдать «под защиту» Румынии часть Украины пока не отреагировали
К западной истерике по поводу «наступления России на Украину», которое случится «вот-вот», но почему-то каждый раз откладывается, внезапно подключились и прозападные дипломаты Молдавии. Если в странах Балтии считают, что в Москве мечтают захватить Прибалтику, то унионисты в Кишинёве уверены – на очереди после Украины будет Молдова, а, значит, следует уже сейчас подумать о её защите.
По мнению экс-посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчи, единственным правильным решением в случае возникновения конфликта между Украиной и Россией будет ввести румынскую армию до линии Днестра, до старой границы «Великой Румынии», существовавшей до сороковых годов прошлого века. При этом, конечно же, у этого плана самые благие намерения – взять под защиту молдаван.
«Лучшим решением было бы ввести румынские войска (по приглашению правительства или президента Майи Санду), которые возьмут под защиту территорию бывшей Бессарабии. Таким образом, произойдет возвращение границ, существовавших до 1940 года и изменённых Советским Союзом. Нет никакой гарантии, что «Орда Путина» остановится на восточной границе Молдовы и не продвинется до Прута»,
– цитирует Михая Грибинчу румынское издание Romanian Global News.
Грибинча согласен отдать румынам даже часть Украины. Конечно, не просто так, а с целью «взять под защиту» территорию бывшей Бессарабии, сегодня – часть Одесской области.
В Молдавии отреагировал на такое заявление из Бухареста только экс-президент страны Игорь Додон.
По его мнению, Михай Грибинча толкает Молдавию на войну, которая обязательно последует, если румынская армия решит вдруг «взять под защиту» молдавские территории.
«Это означает захват независимого государства Молдова. Такие заявления не появляются случайно, возможно, есть указания. Те, кто строит такие планы, должен учитывать несколько элементов. У нас есть Гагаузия и закон об её статусе, где указано, что если Молдова теряет суверенитет, то Гагаузия имеет право на самоопределение. Есть северные районы, которые тоже не согласятся. Делать такие заявления означает призывать к войне, которая не пойдёт на пользу Молдове»,
– прокомментировал Игорь Додон «хитрый план» от Грибинчи.
Экс-президент напомнил, что Молдавия является нейтральным государством и должна сохранить этот статус, не вмешиваясь в споры сильных государств.
«К сожалению, нынешнее руководство нашей страны идёт по другому пути, хочет быть на стороне Запада в борьбе с Россией. Это приведёт к большим потерям для Молдовы»,
– уверен Додон.
В Киеве на предложение молдавского дипломата отдать «под защиту» Румынии часть Одесской области пока не отреагировали.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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