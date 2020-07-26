Игорь Додон: «Идти на второй срок нужно только для объединения страны»

Президент Молдовы провёл большую пресс-конференцию в завершение политического сезона

В резиденции президента Молдовы Игоря Додона в Кондрице состоялась большая пресс-конференция в рамках проекта «Президент отвечает». Три часа глава государства отвечал на вопросы молдавских и иностранных журналистов.

Пресс-конференцией президент отметил окончание политического сезона и наступление затишья до осени, когда стартует президентская предвыборная кампания. Однако Игорь Додон анонсировал ещё одну большую пресс-конференцию – 24 августа, как отчёт о его деятельности на посту президента Молдавии.

Вопросов у представителей СМИ было много, а глава государства обещал отвечать «искренне и честно» даже на провокационные вопросы.

По мнению Додона, прошедший политический сезон был очень тяжёлым – на пандемию коронавируса наложилась парламентская война оппозиции против правительства. Отмечая не улучшающуюся ситуацию с коронавирусом, глава государства не исключает переноса президентских выборов – уже сегодня наблюдается рост количества заболеваний COVID-19 во всех странах, а на осень эксперты от медицины предсказывают вторую волну пандемии.

Что касается вакцины от коронавируса, «после того, как в России начнётся массовое вакцинирование, власти Молдовы найдут возможности для того, чтобы обеспечить вакциной и жителей нашей страны».

Много вопросов было об отказе Интерпола объявлять беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в розыск, о чём в пятницу объявила Генеральная прокуратура Молдовы.

«Для меня это странное решение. Создаётся впечатление, будто кто-то обеспечивает Плахотнюку геополитическую «крышу». Надеюсь, что это не американцы»,

– прокомментировал ситуацию Игорь Додон и отметил, что «вопрос о выдаче Плахотнюка может быть использован как часть предвыборной кампании определённых политических сил на будущих президентских выборах».

По поводу российского кредита президент настроен оптимистично и верит, что этот вопрос можно будет решить уже в августе. Сегодня правительство работает над текстом нового соглашения по кредиту. По его словам, некоторые оппозиционные политики, выступавшие против, сегодня признают: условия на самом деле были хорошие, нужно было соглашаться.

Также Игорь Додон рассказал, что в этом году массовых мероприятий к Дню освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков не будет. В связи с пандемией коронавируса отменяется и шествие «Бессмертного полка», и большой концерт, и другие мероприятия. Однако это не значит, что праздника будет – Додон пообещал праздничные мероприятия «немного в другом, альтернативном, формате».

Интересовались представители прессы и предстоящей встречей президентов Молдовы и Приднестровья, которая запланирована на 28 июля. Уже известно, что на этой встрече одним из главных вопросов будет обсуждение временных «карантинных» постов на границе ПМР и Молдавии.

«Возможно, к следующему заседанию Совета безопасности мы сможем решить проблему. Во вторник поговорим с Вадимом Красносельским, и уже после этой встречи, имея необходимую информацию, созовём Совет»,

– пояснил Игорь Додон, подчеркнув, что молдавская сторона не считает пандемию коронавируса уважительной причиной для установки дополнительных блок-постов.

Глава государства уверен, что в Конституцию Молдовы необходимо внести поправки.

«Обязательно следует сделать так, чтобы в Молдове больше не было ситуаций, когда Конституционный суд становится инструментом в руках политических партий. К сожалению, у нас в Молдове есть эта отрицательная практика. И уже есть предложения, как это поменять. Бывшие члены и председатели КС предложили мне через указ утвердить комиссию по конституционной реформе. Не знаю, стоит ли начинать это сейчас, в конце мандата»,

– пояснил Додон.

Он предполагает, что лучше начинать эту работу после проведения выборов и в случае победы на этих выборах.

Также президент подчеркнул, что в молдавской Конституции в одной из статей «есть пункт о возможности ликвидации Молдовы как государства путём проведения референдума, чего нет в Основном законе ни в каком другом государстве».

Говоря о тяжёлой экономической ситуации в стране, глава государства вместе с тем уверен, что в любом кризисе всегда заложен шанс. Поэтому не следует уповать только на привлечение кредитов из-за рубежа, а «попытаться создать новые условия для развития местного бизнеса».

Журналист радио «Свободная Европа» Лилиана Барбарошие спросила у президента, не собирается ли он подать в отставку из-за того, что не получается справиться с пандемией коронавируса.

«А разве отставки помогут спасти страну? Отставки принесут только хаос и не решат никакой проблемы», – удивился Додон.

По его словам, он пока не решил, баллотироваться ли на второй срок, ведь баллотироваться имеет смысл ради чего-то важного.

«Для меня смысл идти на второй срок – добиться чего-то конкретного, серьёзного. Если я увижу, что складывается такая политическая и геополитическая конъюнктура, что мы можем решить эту проблему – объединить страну, ради этого стоит побороться за второй срок президентства. Ради других целей, они поменьше, надо ещё подумать»,

– констатировал президент.