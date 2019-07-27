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Игорь Додон и Майя Санду подпишут «пакт о ненападении»

27 июля 2019, 20:09  •  97 • Украина
История показывает, что судьба таких «пактов» печальна…
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в самое ближайшее время состоится подписание соглашения между Партией социалистов и блоком ACUM, назвав это соглашение «пактом о ненападении».
Глава государства считает, что такое соглашение необходимо, поскольку все основные вопросы, которые стояли перед парламентской коалицией в момент её создания, уже решены и теперь требуется сформулировать новые цели.
«Первый этап объединения, который был против олигархического режима, завершён. Теперь начинается следующий, уже более сложный этап сотрудничества. Главной задачей становится необходимость объединиться и удержать это объединение, эту коалицию во имя чего-то. Здесь нужно проявить больше политической мудрости», – рассказал Игорь Додон в интервью молдавскому интернет-изданию Noi.md.
По словам президента, документ должен быть подписан в ближайшие дни, в нём будут чётко определены обязательства сторон по поводу их действий в парламенте, а также позиция по внешнеполитическим вопросам. Отдельно будет прописано поведение политических сил на местных выборах. При этом Игорь Додон отметил, что документ этот будет разработан с перспективой на пару лет, как минимум.
Также он прокомментировал тот факт, что вся исполнительная власть оказалась в руках представителей блока ACUM.
«Когда мы вели переговоры о создании правящей коалиции, наши партнёры, блок ACUM, настояли на том, чтобы они отвечали исключительно за исполнительную власть. Мы сказали: "Если вы хотите взять на себя такое обязательство, но и большую ответственность, мы даём вам эту возможность – отвечать за экономику, за социальную сферу, за всё, что касается исполнительной власти"», – пояснил президент.
В то же время Игорь Додон не отказывается помогать представителям блока ACUM, если им такая помощь понадобится. Например, при решении газового вопроса.
«Майя Санду и Андрей Нэстасе отвечают за исполнительную власть, но мы готовы им помочь и будем помогать. Если они готовы на каком-то этапе понять, что нужно больше нашей помощи, чтобы мы больше вникали в некоторые министерства или чтобы мы делегировали кого-то, – мы готовы. Партнёры так и действуют. Мы – партнёры, и мы должны сделать всё, что в наших силах, для наших граждан», – констатировал Додон.
Президент выразил надежду, что правящая коалиция сохранится в парламенте на достаточно продолжительное время.
«Любая делегация внешняя, которая приезжает, спрашивает, сколько вы будете вместе? Я хотел бы, чтобы это было на полный мандат. Сможем удержаться или нет, зависит от нескольких вещей. Первая турбулентность – местные выборы, вторая – президентские в следующем году. А там уже видно будет», – заявил глава государства.
По мнению политолога Игоря Волницки, на факт подписания «пакта о ненападении» стоит обратить внимание, потому что местные выборы могут послужить началом распада правящей коалиции.
«Я наблюдал за всеми выборами, которые состоялись в Молдове за последние три десятилетия, и я знаю, что это произойдёт. Без соглашения будет сложно. То, что предлагает президент, касается не только избирательной кампании, но и договорённостей, которые могут произойти и после местных выборов», – заявил политолог, напомнив, что не стоит недооценивать Демократическую партию, которая всё ещё достаточно сильна.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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