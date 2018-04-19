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Игорь Бутман: «Мне американское гражданство на совесть не давит»

19 апреля 2018, 17:24  •  132 • В России

СКАЗАНО. Игорь Бутман не готов расставаться с американским гражданством

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ЧЕЛОВЕК МИРА

Имя главного джазмена России в новостях появляется нечасто – разве что в преддверии какого-нибудь музыкального праздника. Корреспондент радио «Комсомольская правда» позвонил Игорю Бутману в преддверии Международного джазового фестиваля, который пройдет в Петербурге в конце апреля.

- Игорь Михайлович, простите, я не могу не задать вам этот вопрос. У вас ведь по-прежнему есть американское гражданство?

- Да.

- В связи с обострением отношений между Москвой и Вашингтоном вы не планируете от него отказаться?

- Отказаться? А кто же будет мирить всех? Кто будет посередине стоять? Понимаете, мы проводим дни джаза, мы пытаемся всех-всех примирить, найти общий язык. Понятно, что каждая сторона ищет правильных путей, но от отказа от гражданства не выиграет никто.

По мнению музыканта, отказаться от американского гражданства – только обострить отношения между странами еще больше. К тому же Игорь Бутман уверяет, что ему оно не так просто далось.

- Много в жизни было пройдено, - лаконично заметил он. - Все, что я делаю, - это тоже благодаря тому, что я имею два гражданства. Я пытаюсь быть человеком мира. Это мое личное, все об этом знают.

«ПОБЕДИТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

Игорь Михайлович заверил – он никогда не полезет в официальную политику. Ведь, если он станет депутатом или членом госаппарата, ему придется делать выбор между политикой и музыкой.

- Мне это не нужно. Я занимаюсь концертной деятельностью на общественных началах, и считаю, что мне спокойно можно не отказываться от гражданства. Оно дает мне возможность без проблем ездить по всему миру. В Южной Америке мне не нужна виза как россиянину, в Европе и в Канаду я могу ездить без визы по американскому паспорту.

Музыкант считает, что усложнять себе жизнь путешественника ни к чему. Ведь его миссия – дать людям возможность слушать хорошую музыку, предаваться радости, быть ближе к искусству и культуре.

- Вы, люди искусства, мосты строите, мы их потом разрушаем, а вы их опять строите, - вспомнил Бутман слова Владимира Путина. - Я строю мосты и мое гражданство мне пока не мешает, и на совесть не давит. Я уверен, что здравый смысл политический, - в Америке, в первую очередь, победит, и мы сможем спокойно продолжать жить мирно и в счастье.

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В январе этого года музыкант стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«НУЖНО РАДОВАТЬСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕШЬ»

- Как думаете, простые американцы и простые русские смогут убедить наше руководство, что конфронтация нам не нужна? Или договариваться должны лидеры?

- Только совместными усилиями мы можем это все сделать. Каждая страна, каждый лидер отстаивает интересы своих граждан, как они это понимают, - считает Бутман.

По его словам, в Америке политическая обстановка довольно сложная – больше половины жителей США легитимно избранного президента не любят.

- Они постоянно протестуют, обвиняют Трампа во всех грехах: что спал с какой-то девушкой, что место в Белом доме получил благодаря Росси. Но он президент и отстаивает интересы даже тех граждан, которые против него. Такого я не видел никогда в жизни, чтобы такая оппозиция была сильная - хотя я в Америку езжу много лет.

По мнению Игоря Бутмана, в любой стране многое зависит от того, как взаимодействуют «низы» и «верхи» - и президент, и общественное мнение влияет на общую обстановку.

- Мы только налаживаем демократический интситут, учимся жить в демократическом строе, - говорит Игорь Михайлович.

Он считает, что не все толком понимают, что это такое – жить по демократическим принципам. И приводит образный пример:

- Вот, например, все жалуются, что мусор не убирают. Но если проехать по лесам любой области – там столько мусора! И это не государство его разбрасывает, а люди, которые возмущаются, что государство не убирает. Мы должны начинать сами с себя – жить, работать. А если вокруг делается что-то не то - радоваться тому, что имеешь.

СПРАВКА «КП»

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Игорь Бутман родился в Ленинграде в 1961 году. Советский и российский саксофонист, имеет звание Народного артиста России. Свой оркестр собрал в 1983 году в Ленинграде – это был квинтет. В 1987 году Бутман поехал учиться в США. Учеба превратилась в эмиграцию – в России Игорь Бутман выступил только спустя пять лет после отъезда.

В 2000 году со своим оркестром выступал в Кремле перед Владимиром Путиным и тогдашним президентом США Клинтоном.

В феврале 2012 года официально стал доверенным лицом кандидата в Президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.

В январе 2018 года Игорь Бутман – доверенное лицо Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года.

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