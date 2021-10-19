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«Игнорирование предложений Москвы»: Лавров заявил, что НАТО должно сделать первый шаг для улучшения отношений с Россией

19 октября 2021, 21:00  •  82 • В мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО должно сделать первый шаг, если альянс рассчитывает улучшить отношения с Россией. По его словам, российская сторона не была инициатором ухудшения диалога с Североатлантическим альянсом. В Кремле отметили, что диалога между НАТО и Москвой не было, поэтому наша страна от сложившейся ситуации не пострадает. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия в вопросе отношений с альянсом неоднократно подчёркивала, что «танго танцевать в одиночку невозможно».
 
© Пресс-служба МИД России, Gettyimages.ru/ SOPA Images
 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве исходят из того, что Североатлантическому альянсу для улучшения отношений с Россией необходимо сделать первый шаг.

«Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой страной Запада или какого-либо иного региона мира», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Наряду с этим Лавров констатировал игнорирование предложений Москвы со стороны НАТО. Он привёл в пример инициативу двухлетней давности, когда начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов предложил договориться об отводе учений на определённое расстояние от линии соприкосновения между Россией и НАТО, а также о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться боевыми самолётами и боевыми кораблями.

«Просто стена молчания. И когда, скажем, министр иностранных дел Германии (сегодня слышал) сказал, что своим шагом Россия показывает, что она не готова к переговорам... Вот я только что вам сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует вот уже не один год», — сказал Лавров.

Он отметил, что представители НАТО «похоронили» действовавшее прежде правило о необходимости срочных консультаций в кризисных ситуациях.

Напомним, 18 октября Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается, аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября. По словам министра, в случае возникновения у НАТО «экстренных дел» обращаться по этим вопросам следует к российскому послу в Бельгии.

Также на russian.rt.com «В альянсе не могут вести нормальный диалог»: почему Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Таким образом Россия ответила на действия Североатлантического альянса. 6 октября в НАТО потребовали от РФ сократить количество сотрудников постпредства до десяти человек, а также отозвали аккредитации у восьми дипломатов, уведомив их о необходимости покинуть Брюссель. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это было сделано из-за усиления якобы враждебной деятельности России, а также из-за того, что лишённые аккредитации дипломаты были офицерами российской разведки.

Как отметил Столтенберг, из-за «роста активности России» альянс должен «проявлять бдительность». Он сказал, что отношения альянса с РФ сейчас находятся на самом низком уровне со времён холодной войны. При этом генсек упомянул о готовности блока вести диалог с Россией, обвиняя её в якобы нежелании идти на контакт.

«Танго танцевать в одиночку невозможно»

О принятом в отношении НАТО решении также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона от этого не пострадает, поскольку никакого диалога с НАТО не было.

«НАТО декларировало своё намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти слова конкретными действиями», — сказал Песков. Выдворение российских дипломатов он назвал «последней каплей».

«В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел, наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе», — отметил он.

Вместе с этим Песков отметил, что российская сторона неоднократно подчёркивала, говоря об отношениях с альянсом, что «танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся». Он добавил, что решение просто оформило де-юре ту ситуацию, которая уже давно сложилась де-факто.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что в НАТО постоянно забывают о том, что именно альянс выступает источником угрозы для России из-за постоянного расширения объединения на восток.

«Если бы они реально оценили наши взаимоотношения и поняли, что они всё время пытались говорить с нами с позиции определённого давления, не хочу сказать, что силы, потому что в последнее время они понимают, что мы тоже весьма сильная держава, которая способна за себя постоять. Но они всё время говорят с нами языком ультиматумов. У них постоянно были и есть к нам какие-то претензии», — сказал сенатор в беседе с RT.

Цеков предположил, что только после объективной оценки этих обстоятельств со стороны НАТО появится готовность к нормализации отношений. Именно альянс должен сделать первый шаг, отмечает сенатор.

«Если они действительно хотят избежать конфликтов в будущем из-за недоразумений, связанных с тем, что не имеется прямых контактов между НАТО и Россией, они должны сейчас предпринимать шаги по восстановлению нормальных отношений с Россией на выверенных двусторонних принципах, равноправных принципах», — заключил Цеков.

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