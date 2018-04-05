«Игнорирование очевидных проблем»: почему Запад не отвечает на призывы России усилить взаимодействие спецслужб

Спецслужбы разных стран мира должны создать «единое антитеррористическое информационное пространство». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, усовершенствование обмена оперативными данными между государствами значительно повысит безопасность граждан. Бортников отметил, что взаимодействию по вопросам борьбы с терроризмом мешают политические противоречия. По мнению экспертов, сегодня иностранные спецслужбы отказываются от сотрудничества, однако с ростом напряжённости ситуация может измениться. Что мешает Западу объединить усилия с Москвой, разбирался RT.

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о необходимости создания «единого антитеррористического информационного пространства». Цель инициативы заключается в наращивании объёма оперативной информации, которой обмениваются спецслужбы государств мира.

«В качестве действенного инструмента обмена сведениями готовы предложить заинтересованным сторонам участие в использовании и наполнении международного банка данных по противодействию терроризму», — сказал Бортников, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Международный банк данных по противодействию терроризму (МБД) был создан в феврале 2008 года. Система состоит из сегментов открытой и закрытой информации. В банке содержится информация о 89 террористических организациях и 40 тыс. лиц и свыше 400 материалов о средствах террора и тактике боевиков.

По словам Бортникова, сегодня к МБД подключены 41 зарубежная спецслужба (в 2014 году — 26 спецслужб) из 34 государств (в 2016 году — 29 стран) Европы, Азии и Африки. Также участниками системы являются антитеррористические структуры ООН, СНГ и ШОС.

«Террористическая миграция»

Главной темой конференции по безопасности, ежегодно проходящей в Москве, сегодня является противодействие международному терроризму после военного поражения «Исламского государства»* в Сирии и Ираке. Участники дискуссии констатировали, что джихадисты начали «миграцию» в Европу, Юго-Восточную Азию и страны Северной Африки.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, террористы активно адаптируются к новым условиям и занимаются подготовкой очередных диверсий. С этой целью боевики сращиваются с криминалом, вовлечённым в нелегальную миграцию и наркобизнес.

Солдаты Свободной сирийской армии

Reuters

В своём выступлении на конференции большое внимание Патрушев уделил проблеме вербовки «новобранцев» в ряды бандформирований. По его словам, террористы активно работают в интернете. В рамках противодействия глава Совбеза РФ предложил улучшить обмен оперативными данными и принять «правила поведения государств в информационном пространстве».

По данным ФСБ, в мире существуют свыше 10 тыс. сайтов террористических структур и сотни тысяч аккаунтов джихадистов в соцсетях. В последние годы наблюдается масштабное использование исламистами электронного банкинга, криптовалют и зашифрованной интернет-коммуникации.

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов и совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим террористы внедряются в хакерские сообщества и организуют собственные киберподразделения», — сообщил Бортников.

Сотрудники ФСБ России

РИА Новости

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Председатель некоммерческого партнёрства «Союз защитников информации» Александр Бражников заявил RT, что нынешние технические возможности позволяют террористам вести вербовку и организовывать теракты почти в любой точке Земли. Чаще всего исламисты выбирают страны, с которыми у Москвы напряжённые политические отношения.

«Сейчас спецслужбы России лишены эффективных инструментов, чтобы дотянуться до владельцев экстремистских сайтов и аккаунтов. Причины — в отсутствии договорённостей с западными и арабскими государствами о выдаче и задержании подозреваемых. Конечно, можно отправить иностранным коллегам запрос и ждать ответа, но нам не обязаны идти навстречу. В интересах России изменить такое положение дел», — отметил Бражников.

Игнорирование проблем

Лейтмотивом Московской конференции по безопасности стал призыв объединить усилия в борьбе с терроризмом, отложив в сторону политические разногласия. Текущие противоречия объективно снижают потенциал антитеррористической деятельности.

«Каждое из наших государств по отдельности может достигать самых значительных успехов в локальных регионах, но вряд ли окажется способным самостоятельно и в полной мере одолеть глобальную угрозу. Решение этой задачи требует консолидации максимально широкого круга участников, в том числе тех, между которыми существуют противоречия по различным вопросам международной политики», — констатировал Бортников.

Директор ФСБ призвал «оставить политику политикам» и сосредоточиться на решении конкретных проблем в сфере безопасности. В качестве положительных примеров взаимодействия Бортников назвал предупреждение ЦРУ о подготовке теракта в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников (декабрь 2017 года). Также в конце 2017 года о готовящейся диверсии Россию уведомила Турция. По словам Бортникова, это помогло спасти, возможно, сотни россиян.

Штаб-квартира ЦРУ, штат Вирджиния

Reuters

© Larry Downing

«Глава ФСБ совершенно справедливо указал на то, что обмен оперативной информацией может сыграть ключевую роль в борьбе с терроризмом. Действительно, ситуация может в корне измениться, если пользователи банка данных по противодействию терроризму станут активнее участвовать в нём. Сегодня мы не видим активного взаимодействия иностранных спецслужб с РФ», — пояснил в беседе с RT участник контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев.

Эксперт подчеркнул, что все ограничения на обмен оперативной информацией носят искусственный характер и зависят от политической воли руководства государств. По мнению Голубева, приведённые Бортниковым примеры — это, скорее всего, разовые акции «партнёров», которые не свидетельствуют о нормальном уровне сотрудничества.

«Не стоит забывать, что спецслужбы подчинены политикам. Именно поэтому Запад саботирует попытки России создать единый антитеррористический фронт. Протянутую нами руку США и Европа пожимать не будут, и дело Скрипаля это ярко подтверждает. Нам отказали в доступе к самой элементарной информации и вдобавок обвинили в организации убийства с применением химоружия», — отметил Голубев.

Иной точки зрения придерживается Бражников. Он полагает, что позиция западных государств неизбежно поменяется в лучшую сторону спустя два-три года. Перемены возникнут после всплеска активности обосновавшихся в США и ЕС террористов. По его мнению, на текущий момент общество и элита западных стран не осознают масштаб грядущих потрясений.

«Да, пока Вашингтон и европейские столицы высокомерно относятся к предложениям Москвы. Однако у нас общие проблемы — нелегальная миграция, рост числа спящих ячеек ИГ, взрывоопасная ситуация в среде мусульманской молодёжи. Сейчас Россия и небольшая группа её союзников — единственные борцы с исламским радикализмом, но обстановка может измениться по мере роста осознания тупиковости игнорирования очевидных проблем», — подытожил Бражников.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.