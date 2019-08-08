Игнорировал вызовы на допрос: Генпрокуратура Киргизии объяснила штурм дома Атамбаева

Генеральная прокуратура Киргизии проводит расследование после беспорядков в селе Кой-Таш в ходе задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что начато досудебное производство по статьям "Массовые беспорядки", "Убийство", "Захват заложников".

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что Атамбаев трижды вызывался на допрос, но ни разу не явился. Он проходил по делу в качестве свидетеля. Поскольку законные требования были проигнорированы, экс-президента доставили в отделение принудительно, пояснили в ведомстве.

По словам нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав жёсткое вооружённое сопротивление силовым структурам. По последним данным, в ходе штурма дома бывшего главы государства пострадали 52 человека.