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Игнорировал вызовы на допрос: Генпрокуратура Киргизии объяснила штурм дома Атамбаева
08 августа 2019, 11:39 • 126 • Политика
По фактам беспорядков с селе Кой-Таш, в ходе которых пострадали 52 человека, начато расследование. Как пояснили в Генпрокуратуре Киргизии, бывший президент республики Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос, но проигнорировал все требования, из-за чего силовикам пришлось пойти на крайние меры.
Генеральная прокуратура Киргизии проводит расследование после беспорядков в селе Кой-Таш в ходе задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что начато досудебное производство по статьям "Массовые беспорядки", "Убийство", "Захват заложников".
В Генпрокуратуре также подчеркнули, что Атамбаев трижды вызывался на допрос, но ни разу не явился. Он проходил по делу в качестве свидетеля. Поскольку законные требования были проигнорированы, экс-президента доставили в отделение принудительно, пояснили в ведомстве.
По словам нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав жёсткое вооружённое сопротивление силовым структурам. По последним данным, в ходе штурма дома бывшего главы государства пострадали 52 человека.
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