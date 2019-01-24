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Игиловцы прячутся в кустах: Помпео и арабские СМИ заявили о последнем бое с "Исламским государством"*

24 января 2019, 09:24  •  111 • В мире
Арабские СМИ проамериканской направленности публикуют детали последнего, по их мнению, боя с ИГИЛ*. Оставшиеся бойцы "Исламского государства" загнаны в сельхозугодья вокруг Багхуза. В садах среди кустов проводят зачистки "Сирийские демократические силы". Госсекретарь Майкл Помпео уже заявил, что США добились практически полного уничтожения ИГИЛ* в Сирии.
Курдские формирования взяли в среду последнюю деревню (около 10 кв. км), удерживаемую ИГИЛ* в Восточной Сирии.
Как пишет издание Al Arabia, это стало кульминацией широкомасштабного наступления, начатого "Сирийскими демократическими силами" (СДС) в сентябре прошлого года при поддержке коалиции под руководством США.
"Последний", по мнению арабского издания проамериканской направленности, бой еще идёт в деревушке Багхуз с несколькими "несгибаемыми" игиловцами.
Они прячутся в домах, разбросанных на территории полей и садов на северном берегу долины Евфрата. На данный момент проводится "контрольная зачистка" в Багхузе, чтобы найти всех боевиков ИГИЛ*,
Теперь СДС придется продвигаться в сельхозугодья вокруг Багхуза, пишет издание.
А в это время госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты практически полностью уничтожили террористическую группировку "Исламское государство"*.
Помпео при этом подчеркнул, что США будут вести борьбу с экстремистской группировкой до ее полного уничтожения.
Отвечая на вопрос ведущей, имеет ли он в виду нанесение авиаударов по позициям ИГИЛ* или боевые действия на земле, Помпео заявил, что президент США будет принимать такого рода решения.
"Если это подразумевает отправку американских сил куда-либо, президент сделает это", — высказался госсекретарь.
Несмотря на почти полное уничтожение ИГИЛ*, местные сирийцы не так рады контролю территорий СДС. Накануне состоялись массовые протесты со сжиганием КПП "Сирийских демократических сил". Поводом для этого стало убийство местного юноши, который отказался насильно вступать в ряды бойцов СДС.

* запрещенная в России террористическая организация

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