Игиловцы прячутся в кустах: Помпео и арабские СМИ заявили о последнем бое с "Исламским государством"*

Арабские СМИ проамериканской направленности публикуют детали последнего, по их мнению, боя с ИГИЛ*. Оставшиеся бойцы "Исламского государства" загнаны в сельхозугодья вокруг Багхуза. В садах среди кустов проводят зачистки "Сирийские демократические силы". Госсекретарь Майкл Помпео уже заявил, что США добились практически полного уничтожения ИГИЛ* в Сирии.

Курдские формирования взяли в среду последнюю деревню (около 10 кв. км), удерживаемую ИГИЛ* в Восточной Сирии.

Как пишет издание Al Arabia, это стало кульминацией широкомасштабного наступления, начатого "Сирийскими демократическими силами" (СДС) в сентябре прошлого года при поддержке коалиции под руководством США.

"Последний", по мнению арабского издания проамериканской направленности, бой еще идёт в деревушке Багхуз с несколькими "несгибаемыми" игиловцами.

Они прячутся в домах, разбросанных на территории полей и садов на северном берегу долины Евфрата. На данный момент проводится "контрольная зачистка" в Багхузе, чтобы найти всех боевиков ИГИЛ*,

Теперь СДС придется продвигаться в сельхозугодья вокруг Багхуза, пишет издание.

А в это время госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты практически полностью уничтожили террористическую группировку "Исламское государство"*.

Помпео при этом подчеркнул, что США будут вести борьбу с экстремистской группировкой до ее полного уничтожения.

Отвечая на вопрос ведущей, имеет ли он в виду нанесение авиаударов по позициям ИГИЛ* или боевые действия на земле, Помпео заявил, что президент США будет принимать такого рода решения.

"Если это подразумевает отправку американских сил куда-либо, президент сделает это", — высказался госсекретарь.

Несмотря на почти полное уничтожение ИГИЛ*, местные сирийцы не так рады контролю территорий СДС. Накануне состоялись массовые протесты со сжиганием КПП "Сирийских демократических сил". Поводом для этого стало убийство местного юноши, который отказался насильно вступать в ряды бойцов СДС.



* запрещенная в России террористическая организация