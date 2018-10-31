ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам

Пока Владимир Путин в компании с Эрдоганом, Меркель и Макроном обсуждал сирийскую проблему и успех идлибской сделки, в самой арабской республике произошли серьезные изменения. Во-первых, на оккупированных Голанах Израилю все-таки удалось организовать выборы с привлечением местных друзов. На самом деле, это довольно серьезное событие, которое закрепляет за Тель-Авивом право на оккупированную часть сирийской провинции Кунейтра.

Раньше друзы, будучи арабами по происхождению, держались в стороне от всех израильских инициатив в этом направлении. Но теперь кое-кто все же пришел на выборы, хотя без протестов не обошлось — сотни людей ходили с сирийскими флагами возле избирательных участков и скандировали «Принадлежность Голан — арабская и сирийская!». Это грозит очередным расколом на Ближнем Востоке, друзским расколом. Впрочем, вряд ли он когда-либо выльется во что-нибудь серьезное — таково уж устройство закрытой друзской общины, хотя противоречия свойственны и им.

Но это далеко не самое главное событие, произошедшее за последние дни. Куда важнее то, что происходит на востоке Сирийской арабской республики, а здесь, в отличие от остальной страны, война не затихает ни на минуту. Курды, асадовцы, американцы, иранцы, Хезболла, игиловцы и даже иракцы каждый день воюют друг с другом. Если быть точнее, то против всех воюют только игиловцы, но не так давно американцы, например, довольно часто бомбили Абу-Кемаль, в котором помимо асадовцев были иранцы и некоторые другие проправительственные формирования. В общем, постоянно что-то происходит.

В последнее время оттуда приходили новости в основном о бесчинствах американцев и террористов. Первые бомбили белым фосфором мирных жителей, проживающих на оккупированных боевиками ИГ территориях. Вторые же вторгались в города, контролируемые курдами или Дамаском, и уводили с собой десятки жителей. США обещали все это прекратить, Дональд Трамп снова заявил, что уничтожил ИГИЛ, но в итоге вышло все по-другому. Террористы продолжают свою войну и сейчас они ведут ее успешно.

За последние несколько дней они отвоевали у американцев десятки километров побережья Евфрата в Дэйр-эз-Зоре и снова вышли к границе с Ираком. Теперь они контролируют 8−10 километров этой самой границы. Более того, они даже умудрились прорваться в сам Ирак и теперь бои с ними ведут иракские силы как на своей территории, так и в Сирии. Дамаск боевики тоже побеспокоили за это время — на Абу-Кемаль совершено множество нападений и артиллерийских обстрелов. Город, конечно, держится, но пока он не испытал сколько-нибудь серьезного нападения, так что, если террористы соберутся с силами и начнут полноценную атаку, то его защитники тоже могут дрогнуть. Просто их там не так уж и много, а игиловцев поблизости, по всей видимости, больше десяти тысяч.

Чем обусловлен это неожиданный успех псевдохалифата, который, казалось, уже почти разгромлен? И грозит ли Сирии и миру возрождение этого безумного сектантского государства?

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что стремительность прорыва в южном направлении обеспечила террористам победу и выход к границе с Ираком.

— В последнее время Коалиция вместе со своими союзниками делает упор на Хаджин. Потому что это самый крупный населенный пункт здесь, на этой территории, которую еще удерживают террористы. Активность боевиков наблюдалась также в основном здесь, тогда как в других частях анклава ее практически не было. Поэтому южнее Хаджина территории были практически без присмотра. Неожиданное наступление к югу от Хаджина, возле иракской границы, застало врасплох небольшие отряды Демократических сил (местное проамериканское формирование, состоящее в основном из курдских Отрядов народной самообороны — авт.), которые здесь располагались. К тому же недостаточная согласованность с иракской стороной является большой трудностью для осуществления эффективной охраны границы. Хашд аш-шааби (Силы народной мобилизации — иракское в основном шиитское формирование, воюющее против террористов на стороне Багдада — авт.) активны в приграничных районах Ирака, и они часто отказываются сотрудничать с США и Демократическими силами. В таком положении сложно все учесть и держать эффективную оборону в случае необходимости. Я думаю, что в ближайшее время взять под контроль этот участок границы попытаются представители режима, в этом им будут помогать Хашд шааби, они уже вошли на территорию Сирии, где пытаются нанести поражение ИГ.

«СП»: — А что же американцы?

— По поводу Коалиции сейчас сложно сказать что-то. США и союзники стремятся освободить Хаджин, и если это удастся, то боевики потеряют свою главную базу. Это существенно ограничит их возможности в этой части Сирии. При этом важно, чтобы иракские силы и все, кто вызовутся им помочь, не пустили террористов вглубь Ирака. Иначе все усилия по освобождению сирийского анклава станут бессмысленными — боевики просто переберутся южнее и для своих целей подберут более подходящий иракский или сирийский населенный пункт, при этом территориально их анклав не станет меньше.

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