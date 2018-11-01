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ИГ на пороге: кто станет целью террористов

01 ноября 2018, 15:09  •  98 • Война
Следующая жертва террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ) — Иордания, полагает американское издание The National Interest. По данным журналистов, многие иорданцы воевали в Сирии и Ираке в рядах ИГ, а теперь возвращаются на родину.
«Сейчас Иордания — один из союзников США, но в ближайшее время она может стать целью для террористических атак», — говорится в статье.
На усиление террористов в регионе указывает августовский теракт в городе Эс-Салте. Боевики ИГ атаковали горожан, убив четырех полицейских и ранив 16 мирных жителей. Впоследствии власти Иордании арестовали пятерых подданных королевства, взявших на себя ответственность за теракт.
В Иордании растет количество экстремистов, начиная с 2015 года. Эта страна занимает третье место в мире по количеству граждан, присягнувших «Исламскому государству» — порядка 3 тыс. человек.
В качестве причин NI указывает бедность, высокую безработицу, серьезные административные проблемы. Кроме того, религиозное образование в Иордании «остается на низком уровне», и многие подданные ближневосточного королевства считают своим долгом помочь «братьям-суннитам» в Сирии и Ираке.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что если ИГ создаст себе базу в Иордании, то это вызовет меньше проблем, чем если бы они выбрали Афганистан, сообщает НСН.
«Если Иордания способна принять этих бандитов и считает, что в этом государстве можно сделать вторую Сирию — это, наверное, будет решение политической власти этого государства. Но я в большей степени сомневаюсь, что Иордания захочет иметь такое же развитие, как и в Сирии. <...> И талибы легко договорятся с ИГ о создании каких-то своих единых государственных ресурсов, для того чтобы восстановить ИГ уже в Афганистане. Это для нас очень большая проблема», — подчеркнул эксперт.
Двумя неделями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «представители «Исламского государства» начали расширять зону своего присутствия» в Сирии, захватив в заложники 130 семей, почти 700 человек.
По словам Путина, в Сирии до сих пор сохраняется большое количество проблем, особенно в регионе на юге Евфрата. Территория, о которой говорил президент, находится «под патронатом» американских военных, которые «ориентируются на курдские вооруженные формирования».
Однако, судя по российским разведданным, американцы «не доработали», и в нескольких населенных пунктах этого сектора остались террористы ИГ. Путин подчеркнул, что боевики выдвинули ультиматум и «определенные требования», предупредив, что в случае отказа они каждый день будут расстреливать по 10 человек. «Позавчера расстреляли 10 человек — казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд», — добавил президент.
В Пентагоне заявили, что не располагают информацией о захваченных ИГ заложниках в Дейр-эз-Зоре.
Неделей ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что коалиция во главе с США и подконтрольные им курдские формирования продолжают имитировать борьбу с террористами ИГ в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Он подчеркнул, что, несмотря на заявление Пентагона о победе над ИГ в Сирии, террористы до сих пор сохраняют контроль над отдельными районами страны.
По его словам, бездействие проамериканских формирований позволило террористам установить полный контроль над восточным берегом реки Евфрат в 20-километровой зоне между городами Хаджин и Эс-Суса.
Договор о ракетах: США задали России вопросы
Вашингтон убежден, что американские войска должны оставаться в Сирии «до полной победы» над ИГ. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис: «Во-первых, мы должны разрушить «Исламское государство». Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны».
Мэттис добавил, что в случае если местные силы самообороны смогут поддерживать безопасность самостоятельно, американская сторона может начать снижать свое вооруженное присутствие в Сирии. При этом в Белом доме вторжение США на Ближний Восток считают худшей ошибкой в истории Америки — такое мнение выразил президент Дональд Трамп, передает ФАН.
Гражданская война в Сирии длится с 2011 года, правительству президента Башара Асада противостоят вооруженные группировки, которые страны коалиции во главе с США называют «умеренной демократической оппозицией». Множество группировок «умеренных» сражаются в том числе и между собой, кроме того, в Сирии развернули свою активность террористы «Исламского государства».
В 2014 году без согласия Дамаска и соответствующей санкции со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска — в первую очередь силы ВВС и спецназ — проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.

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