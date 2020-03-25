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Иезуиты в России: как создавалась пятая колонна
25 марта 2020, 08:35 • 128 • Аналитика
В этот день, …лет назад
Двадцать пятого марта (по старому стилю) 1820 года императором Александром I был утвержден указ Правительствующего Сената о высылке из России иезуитов.
Орден иезуитов основал в 1534 году испанский монах Игнатий Лойола. Тот самый, которому приписывают афоризм: цель оправдывает средства.
Иезуиты еще со времен Ивана Грозного пытались закрепиться в России. В те времена папа прислал в Москву своего легата, члена ордена иезуитов Антонио Поссевино. Не вышло. Но уже в начале XVIIвека иезуиты успешно участвовали в возведении на престол Лжедмитрия I. Но опять ничего не вышло: они были изгнаны из России вместе с польскими интервентами ополчением Минина и Пожарского.
Позднее иезуиты прибыли в посольстве Священной Римской империи, пытались добиться открытия в России своей миссии. А развернулись они при царевне Софье, поскольку с ними активно общался фаворит царевны князь В.В. Голицын. В том числе и из-за этого Петр I изгнал иезуитов из России.
Но они не оставляли своих попыток утвердиться в России. Во времена Екатерины II наступило для них временное послабление, связанное, в основном, с тем, что после трех разделов Польши среди российских подданных оказалось большое количество католиков и униатов. На этих территориях вовсю действовали всякие иезуитские "конторы". Кстати, в Европе Орден иезуитов был запрещен в 1773 году по указанию папы Климента XIV.
При императорах Павле и Александре I деятельность иезуитов расширилась.
И что же поделывали они под крылом монаршей снисходительности? Открывали свои отделения (орден вполне можно назвать транснациональной корпорацией, навроде современных Monsanto, Церкви объединения, Ордена Храма Солнца... Все это – глобальные бизнес-проекты), в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Астрахани, открыто и довольно успешно занимались прозелитизмом. Основывали престижные пансионы для детей знати, что имело весьма и весьма негативные последствия.
Интересный анализ юношеского воспитания декабристов есть у Василия Осиповича Ключевского. Исследуя истоки образования аристократической молодежи на рубеже XVIII‒XIX веков, историк приходит к выводу, что они получали в те времена не отечественное, а сугубо иностранное образование: по сути, а главное – по духу. Так, в конце XVIII века в Петербурге был открыт иезуитский пансион аббата Николя. Чтобы туда, не дай Бог, не проникли всякие провинциальные дворянчики и вообще "русопяты", за учение была назначена баснословная плата. Преподавание велось на иностранных языках католическими преподавателями, мало знакомыми с православной Россией, а часто и откровенно враждебными к ней. Как подсчитал Ключевский, среди декабристов было много тех, кто окончил пансион Николя (в том числе руководители, "коноводы" ‒ Сергей Волконский и Михаил Орлов) и другие учебные заведения такого пошиба...
То, что вычитали будущие декабристы из трудов западных революционных теоретиков, то, чему учили их воспитатели-иезуиты, они затем механистически пытались приложить к русской действительности...
По воспоминаниям, иезуит аббат Шарль Николя имел располагающую наружность: "речь мягкая, черты лица, внушающие уважение, доброта неописанная, не слышно было, чтобы он крикнул на кого-нибудь... Словом сказать, он был нежным отцом и попечительной матерью... Каждое воскресенье и праздник присутствовал при божественной литургии в нашей (православной) церкви, а по окончании божественной литургии служил Мессу для католиков".
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона о "доброте" ничего не писал: "Иезуиты развили целую теорию революций, неповиновения законам, сопротивления государям и даже "тираноубийства". Теорию эту они не только проповедовали, но и применяли на практике. Нравственные теории иезуитов оправдывают обман, ложь, клятвопреступление, уничтожают всякое благородное побуждение к нравственному возрождению и усовершенствованию, разнуздывают самые грубые инстинкты, установляют компромисс между Божьей правдой и человеческой неправдой. Недаром они доставили иезуиты славу снисходительных духовников, от которых без труда можно получить отпущение всякого греха". (Недаром у нас слово иезуит носит негативный оттенок: "иезуитские приемы", "иезуитская улыбка").
Так!.. А зачем нашим самодержцам были нужны иезуиты? Ответ очевиден: они пребывали при всех дворах Европы. Через них можно было налаживать негласные контакты с теми, с кем открыто за стол переговоров по каким-либо причинам сесть было нельзя. Иезуиты доносили конфиденциальную информацию от государя к другому государю. В общем, иезуиты были чем-то вроде дипломатических агентов, а вдобавок – всегда шпионами. Рыцари плаща и кинжала! Джеймса Бонда вполне можно назвать учеником, в том числе и иезуитов. Причем без всякой натяжки.
Правительство попыталось сыграть на опережение, но было поздно. В том же 1820 году, когда в России запретили Орден иезуитов, произошла "семеновская история" ‒ восстание в лейб-гвардии Семеновском полку. Тогда восставшие были недовольны новым командиром, а в 1825 году уже будут недовольны и строем, и государем, да и вообще Россией.
В Европе же орден иезуитов восстановят в 1814 году. Все правильно! Русские войска свергли Наполеона, наследника Французской революции (а революционеры терпеть не могут иезуитов, потому что хотя они и вышли из одного корня, но при этом были антиподами. Кто ж и в какие-такие времена добровольно хотел властью делиться?!) А среди освободителей было полным-полно учеников аббата Николя.
Сейчас в России вновь вовсю действует Орден иезуитов. Впрочем, удивляться не приходится: посткоммунистическая Россия в 90-е и не такое видывала! В октябре 1992 года прошло официальную регистрацию российское отделение Ордена. Есть и иезуитское представительство, и целый институт Фомы, и гимназия в Томске. Опять современные аббаты Николя русопятых чему-то учат!
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть…
Не хватает своего воспитания, значит, будем учиться чужому.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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