«Иджис» становится в разы опаснее. Перехватчик ESSM Block II сможет противостоять «Ониксам» и YJ-18 • 133 • Аналитика









И действительно, на первый взгляд может показаться, что каких-либо весомых поводов для придания этому событию широкой огласки в военно-новостном сегменте Рунета действительно нет. Ведь речь идёт о всё том же усовершенствованном «Морском воробье», фундаментальным отличием от базовой версии (ESSM Block I) которого является лишь наличие двухрежимной активно-полуактивной радиолокационной головки самонаведения, в то время как дальность перехвата, скорость полёта и располагаемые перегрузки изделия остаются на прежних отметках.



Между тем, рассматривая обретающую оперативную боевую готовность зенитную ракету RIM-162 ESSM Block II не только в качестве отдельного перехватчика морского базирования, но и в качестве важнейшего звена боевой информационно-управляющей системы «Aegis», можно прийти к мнению, что планируемая интеграция данных ЗУР в боекомплекты универсальных ВПУ Mk 41 ракетных крейсеров класса «Ticonderoga», эсминцев «Arleigh Burke Flight I/II», «Kongo», «Atago», KDX-III «Король Седжон», AWD «Hobbart», а также фрегатов F-100 и «Fritjof Nansen» способна до неузнаваемости изменить оперативно-стратегический расклад на надводных участках морских/океанских театров военных действий. О чём идёт речь?



Главная «прореха» БИУС «Иджис» и приданных им систем управления огнём Mk 99

Хорошо известно, что все вышеперечисленные «Иджис»-корабли, принадлежащие флотам США, Японии, Республики Корея, Австралии, Испании и Норвегии, по-прежнему располагают «полноценными» и «урезанными» модификациями многофункциональных РЛС семейства AN/SPY-1A (AN/SPY-1A, AN/SPY-1B/D, AN/SPY-1D(V) и AN/SPY-1F) с соответствующими версиями системы управления огнём Mk 99. Ввиду дециметрового S-диапазона работы вышеуказанные МРЛС могут работать исключительно в режимах обнаружения, «сопровождения на проходе» и целеуказания, ведь данный частотный диапазон (2—4 ГГц) обладает большей ошибкой пеленгования целей по дальности, азимуту и углу места, нежели сантиметровый Х-диапазон. Осуществлять непосредственно подсвет цели радары семейства SPY-1 неспособны.



Вследствие этого радиолокационная архитектура «иджисовских» систем управления огнём Mk 99 по сей день «заточена» под совместную стрельбовую работу с устаревшими параболическими радиолокационными прожекторами AN/SPG-62, обеспечивающими непрерывный подсвет целей зенитным управляемым ракетам с полуактивными радиолокационными ГСН RIM-162 ESSM Block I, RIM-156A/SM-2 Block IV и т.д. Тем не менее, помимо низкого уровня помехозащищённости и далеко не самого высокого энергетического потенциала (пиковая мощность составляет 10 кВт), станции подсвета AN/SPG-62 могут противопоставить средствам воздушного нападения противника лишь один целевой канал.



В итоге вырисовывается весьма абсурдный технологический момент. Несмотря на весьма достойную производительность вычислительных средств СУО Mk 99 (компьютера UYK-43/44), позволяющую осуществлять радиокоррекцию одновременно 22 зенитных ракет RIM-162 ESSM, запущенных на перехват «наряда» противокорабельных или противорадиолокационных ракет противника, количество одновременно подсвечиваемых (захватываемых) целей эквивалентно количеству радаров SPG-62, находящихся на борту атакуемого «Иджис»-корабля.



Для крейсеров «Тикондерога», к примеру, этот показатель составляет 4 единицы, для эсминцев УРО «Arleigh Burke» и фрегатов «Fritjof Nansen» — 3 и 2 ед. соответственно. Это значит, что тактически выверенный противокорабельный удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами 3М55 «Оникс», 3М54Э «Калибр-ПЛ/НК» или китайскими YJ-18 (когда все «наряды» ракет выходят на терминальный участок полёта с разных направлений и в один период времени) не даст системам «Иджис» ни единого шанса успешно отразить атаку. Ведь большая часть находящихся на подлётном участке траектории ракет-перехватчиков ESSM Block I чисто физически не может быть «обслужена» всего двумя, тремя или четырьмя станциями SPG-62. Часть противоракет «Си Спэрроу» банально отправится «в молоко», и корабль будет выведен из строя.



Зенитные ракеты «Evolved Sea Sparrow Missile Block II» внесут существенные коррективы в противоракетный потенциал «Иджис»-кораблей, оснащённых многофункциональными радарами семейства AN/SPY-1 и РЛС подсвета AN/SPG-62

Другое дело — подготавливаемая к крупносерийному производству и поступлению на вооружение флота модернизированная ЗУР RIM-162 ESSM Block II. Её активно-полуактивная радиолокационная ГСН абсолютно не нуждается в подсвете со стороны «прожекторов» SPG-62 на терминальном участке траектории и полагается лишь на радиокоррекцию со стороны основного радара AN/SPY-1 во время маршевого участка траектории. Из этого следует, что применение ракет-перехватчиков RIM-162 ESSM Block II полностью избавит БИУС «Иджис» в целом и системы управления огнём Mk 99 в частности от каких-либо ограничений по целевой канальности, связанных с несовершенством станций SPG-62.



Более того, усовершенствованные «Морские воробьи» (ESSM Block II), оснащённые активно-полуактивными РГСН и системами отклонения вектора тяги смогут заблаговременно уничтожать приближающиеся ПКР за пределами радиогоризонта (полагаясь на целеуказание от палубных самолётов РЛДН E-2D и F/A-18E/F «Super Hornet»), а также превратятся в существенную угрозу для наших «вёртких» «Ониксов» и «Калибров» благодаря возможности маневрирования с перегрузками до 52—60 ед.



Правда, последний «козырь» ракеты RIM-162 ESSM Block II может быть реализован лишь на незначительном удалении от обороняющегося корабля, так как жаропрочные плоскости газоструйной системы отклонения вектора тяги сохраняют эффективность лишь на этапе работы твердотопливного двигателя ракеты. Наиболее же действенным инструментом «прорыва» систем «Иджис», получающих в распоряжение обновлённых «Морских воробьёв», в обозримом будущем станут гиперзвуковые ПКР 3М22 «Циркон» и аэробаллистические ПКР Х-47М2 «Кинжал», для уничтожения которых противоракета должна располагать не системой ОВТ, а двигателями поперечного управления.



Что же касается уже достигшей уровня начальной боеготовности дальнобойной ЗУР RIM-174 ERAM (SM-6), то даже наличие активной радиолокационной ГСН не позволяет ей встать на одну ступеньку с ESSM Block II по возможностям борьбы с маневрирующими сверхзвуковыми ПКР противника, поскольку разгонно-маршевая ступень первой не располагает СУВТ, а расчётные конструктивные перегрузки едва доходят до 25—30 ед., равно как и у других представителей зенитных ракет семейства «Стандарт-2/6». Предметом повышенного интереса единичных российских военно-аналитических изданий стала недавно всплывшая на поверхность западного медиапространства информация о состоявшемся заключении контракта между компанией «Raytheon Missile Systems» и штаб-квартирой ВМС США на поставку обновлённых корабельных зенитных управляемых ракет средней дальности RIM-162 ESSM Block II в интересах надводной компоненты флота.И действительно, на первый взгляд может показаться, что каких-либо весомых поводов для придания этому событию широкой огласки в военно-новостном сегменте Рунета действительно нет. Ведь речь идёт о всё том же усовершенствованном «Морском воробье», фундаментальным отличием от базовой версии (ESSM Block I) которого является лишь наличие двухрежимной активно-полуактивной радиолокационной головки самонаведения, в то время как дальность перехвата, скорость полёта и располагаемые перегрузки изделия остаются на прежних отметках.Между тем, рассматривая обретающую оперативную боевую готовность зенитную ракету RIM-162 ESSM Block II не только в качестве отдельного перехватчика морского базирования, но и в качестве важнейшего звена боевой информационно-управляющей системы «Aegis», можно прийти к мнению, что планируемая интеграция данных ЗУР в боекомплекты универсальных ВПУ Mk 41 ракетных крейсеров класса «Ticonderoga», эсминцев «Arleigh Burke Flight I/II», «Kongo», «Atago», KDX-III «Король Седжон», AWD «Hobbart», а также фрегатов F-100 и «Fritjof Nansen» способна до неузнаваемости изменить оперативно-стратегический расклад на надводных участках морских/океанских театров военных действий. О чём идёт речь?Хорошо известно, что все вышеперечисленные «Иджис»-корабли, принадлежащие флотам США, Японии, Республики Корея, Австралии, Испании и Норвегии, по-прежнему располагают «полноценными» и «урезанными» модификациями многофункциональных РЛС семейства AN/SPY-1A (AN/SPY-1A, AN/SPY-1B/D, AN/SPY-1D(V) и AN/SPY-1F) с соответствующими версиями системы управления огнём Mk 99. Ввиду дециметрового S-диапазона работы вышеуказанные МРЛС могут работать исключительно в режимах обнаружения, «сопровождения на проходе» и целеуказания, ведь данный частотный диапазон (2—4 ГГц) обладает большей ошибкой пеленгования целей по дальности, азимуту и углу места, нежели сантиметровый Х-диапазон. Осуществлять непосредственно подсвет цели радары семейства SPY-1 неспособны.Вследствие этого радиолокационная архитектура «иджисовских» систем управления огнём Mk 99 по сей день «заточена» под совместную стрельбовую работу с устаревшими параболическими радиолокационными прожекторами AN/SPG-62, обеспечивающими непрерывный подсвет целей зенитным управляемым ракетам с полуактивными радиолокационными ГСН RIM-162 ESSM Block I, RIM-156A/SM-2 Block IV и т.д. Тем не менее, помимо низкого уровня помехозащищённости и далеко не самого высокого энергетического потенциала (пиковая мощность составляет 10 кВт), станции подсвета AN/SPG-62 могут противопоставить средствам воздушного нападения противника лишь один целевой канал.В итоге вырисовывается весьма абсурдный технологический момент. Несмотря на весьма достойную производительность вычислительных средств СУО Mk 99 (компьютера UYK-43/44), позволяющую осуществлять радиокоррекцию одновременно 22 зенитных ракет RIM-162 ESSM, запущенных на перехват «наряда» противокорабельных или противорадиолокационных ракет противника, количество одновременно подсвечиваемых (захватываемых) целей эквивалентно количеству радаров SPG-62, находящихся на борту атакуемого «Иджис»-корабля.Для крейсеров «Тикондерога», к примеру, этот показатель составляет 4 единицы, для эсминцев УРО «Arleigh Burke» и фрегатов «Fritjof Nansen» — 3 и 2 ед. соответственно. Это значит, что тактически выверенный противокорабельный удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами 3М55 «Оникс», 3М54Э «Калибр-ПЛ/НК» или китайскими YJ-18 (когда все «наряды» ракет выходят на терминальный участок полёта с разных направлений и в один период времени) не даст системам «Иджис» ни единого шанса успешно отразить атаку. Ведь большая часть находящихся на подлётном участке траектории ракет-перехватчиков ESSM Block I чисто физически не может быть «обслужена» всего двумя, тремя или четырьмя станциями SPG-62. Часть противоракет «Си Спэрроу» банально отправится «в молоко», и корабль будет выведен из строя.Другое дело — подготавливаемая к крупносерийному производству и поступлению на вооружение флота модернизированная ЗУР RIM-162 ESSM Block II. Её активно-полуактивная радиолокационная ГСН абсолютно не нуждается в подсвете со стороны «прожекторов» SPG-62 на терминальном участке траектории и полагается лишь на радиокоррекцию со стороны основного радара AN/SPY-1 во время маршевого участка траектории. Из этого следует, что применение ракет-перехватчиков RIM-162 ESSM Block II полностью избавит БИУС «Иджис» в целом и системы управления огнём Mk 99 в частности от каких-либо ограничений по целевой канальности, связанных с несовершенством станций SPG-62.Более того, усовершенствованные «Морские воробьи» (ESSM Block II), оснащённые активно-полуактивными РГСН и системами отклонения вектора тяги смогут заблаговременно уничтожать приближающиеся ПКР за пределами радиогоризонта (полагаясь на целеуказание от палубных самолётов РЛДН E-2D и F/A-18E/F «Super Hornet»), а также превратятся в существенную угрозу для наших «вёртких» «Ониксов» и «Калибров» благодаря возможности маневрирования с перегрузками до 52—60 ед.Правда, последний «козырь» ракеты RIM-162 ESSM Block II может быть реализован лишь на незначительном удалении от обороняющегося корабля, так как жаропрочные плоскости газоструйной системы отклонения вектора тяги сохраняют эффективность лишь на этапе работы твердотопливного двигателя ракеты. Наиболее же действенным инструментом «прорыва» систем «Иджис», получающих в распоряжение обновлённых «Морских воробьёв», в обозримом будущем станут гиперзвуковые ПКР 3М22 «Циркон» и аэробаллистические ПКР Х-47М2 «Кинжал», для уничтожения которых противоракета должна располагать не системой ОВТ, а двигателями поперечного управления.Что же касается уже достигшей уровня начальной боеготовности дальнобойной ЗУР RIM-174 ERAM (SM-6), то даже наличие активной радиолокационной ГСН не позволяет ей встать на одну ступеньку с ESSM Block II по возможностям борьбы с маневрирующими сверхзвуковыми ПКР противника, поскольку разгонно-маршевая ступень первой не располагает СУВТ, а расчётные конструктивные перегрузки едва доходят до 25—30 ед., равно как и у других представителей зенитных ракет семейства «Стандарт-2/6». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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