Идёт вторая волна? ВОЗ зафиксировала рекорд по числу заражённых COVID за сутки

Рекордное число заразившихся COVID за сутки зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Ранее эта цифра составляла 211 тысяч человек - её зафиксировали 4 июля, однако теперь показатель превысил 228 тысяч человек в сутки.

Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом в мире превысило 12 миллионов. В России это число составляет почти 714 тысяч заболевших, 11 017 человек скончалось, свыше 489 тысяч выздоровели.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупреждал, что пандемия ещё не достигла своего пика и распространение инфекции продолжает ускоряться. Он обращал внимание на то, что многие страны столкнулись с ростом числа заражённых после отмены ограничительных мер.