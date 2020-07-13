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Идёт вторая волна? ВОЗ зафиксировала рекорд по числу заражённых COVID за сутки
13 июля 2020, 09:00 • 25 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом в мире за сутки - более 228 тысяч человек. Специалисты полагают, что идёт вторая волна заболевания.
Рекордное число заразившихся COVID за сутки зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Ранее эта цифра составляла 211 тысяч человек - её зафиксировали 4 июля, однако теперь показатель превысил 228 тысяч человек в сутки.
Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом в мире превысило 12 миллионов. В России это число составляет почти 714 тысяч заболевших, 11 017 человек скончалось, свыше 489 тысяч выздоровели.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупреждал, что пандемия ещё не достигла своего пика и распространение инфекции продолжает ускоряться. Он обращал внимание на то, что многие страны столкнулись с ростом числа заражённых после отмены ограничительных мер.
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