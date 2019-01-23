«Идёт возрастное обновление»: станет ли сенатор Камала Харрис противником Трампа на выборах 2020 года

В президентскую гонку в США вступает ещё один кандидат от Демократической партии — сенатор Камала Харрис. Бывший генеральный прокурор Калифорнии считает, что Дональд Трамп уничтожает идеалы Соединённых Штатов. Она заявляет, что собирается вернуть доверие американцев к власти. Однако Харрис столкнётся с серьёзной конкуренцией: ряд известных политиков уже объявили о намерении участвовать в демократических праймериз. Эксперты считают, что партии будет трудно выбрать единого представителя из-за внутренних противоречий и непопулярности кандидатов.

В президентскую гонку 2020 года вступил ещё один политик-демократ — сенатор от штата Калифорния и бывший окружной прокурор города Сан-Франциско Камала Харрис. О своём участии она официально объявила в интервью телеканалу ABC.

«Наша нынешняя исполнительная власть ведёт полномасштабное наступление на институты и идеалы Америки. Я намерена говорить правду — особенно сейчас, когда говорится столько неправды. Я намерена вернуть доверие американцев», — заявила Харрис.

Харрис выросла в Калифорнии в смешанной семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Она работала заместителем окружного прокурора в округе Аламеда в Калифорнии, потом стала первой женщиной-окружным прокурором Сан-Франциско, затем — генеральным прокурором Калифорнии. В 2016 году она была избрана в сенат.

Комментируя выдвижение Харрис, представитель Национального комитета Республиканской партии Майкл Аренс отметил, что она является «возможно, самым неквалифицированным кандидатом» от Демократической партии. Аренс заявил, что её политическая платформа не соответствует запросу рядовых американцев.

«Единственное, чем отличилась Харрис за своё недолгое пребывание в сенате, это поддержкой радикальных и либеральных позиций», — приводит его слова издание The Wall Street Journal.

Непрогрессивный прокурор

С критикой в адрес нового кандидата выступили и её коллеги по юридической сфере.

Так, профессор юриспруденции из Университета Сан-Франциско Лара Базелон отмечает, что Харрис не поддерживала прогрессивные реформы судебной системы, а также отстаивала приговоры, которые были вынесены на основе ложных показаний и подложных улик.

В 2010 году Харрис намеренно утаила информацию о работнице полицейской лаборатории, которая саботировала ход расследований, а также воровала наркотики, находящиеся в введении полиции Сан-Франциско. Когда эти преступления вскрылись, суду пришлось отменить производство по более чем 600 делам из-за возможной недостоверности улик.

Харрис отстаивала обвинительные приговоры, вынесенные на основе сомнительных улик и свидетельских показаний ещё в целом ряде случаев, зачастую меняя своё решение только после того, как то или иное дело получало огласку в прессе, напомнила профессор Базелон в своей статье о деятельности Харрис, опубликованной в газете The New York Times.

Кроме того, в 2015 году Харрис выступила против принятия билля, который обязывал прокуратуру расследовать инциденты с применением оружия полицейскими. Также она выступила против установления единого стандарта использования полицией нательных камер. За это она подверглась критике со стороны Американского союза защиты гражданских свобод, а также государственного защитника города Сан-Франциско.

Серьёзная конкуренция

Камалу Харрис ждёт сильная конкуренция — уже целый ряд популярных политиков-демократов официально объявили о начале своих президентских кампаний. Среди них — ещё одна женщина-сенатор, Элизабет Уоррен, которая находится в числе самых заметных политических оппонентов Трампа. Она весьма популярна среди молодых избирателей, формирующих запрос на социал-демократические и левые идеи.

Также в гонке участвуют сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибрэнд и экс-министр жилищного строительства Джулиан Кастро.

Сенатор Элизабет Уоррен

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Большая часть сторонников Демократической партии ожидает, что в ближайшее время о своём участии в выборах объявит бывший вице-президент США Джо Байден. Его рассматривают как самого перспективного кандидата, несмотря на преклонный возраст и работу в непопулярной в промышленных штатах Среднего Запада администрации Барака Обамы.

Кроме того, аналитики ожидают, что в ближайшее время в гонку вступят такие политики-демократы, как сенатор Кори Букер от штата Нью-Джерси, сенатор Берни Сандерс, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и пользующийся поддержкой голливудских знаменитостей конгрессмен от штата Техас Роберт О’Рурк.

Согласно недавнему опросу, проведённому радиостанцией NPR и телеканалом PBS, 54% избирателей, отдававших предпочтение Демократической партии, не знали, кто такая Камала Харрис, или не были уверены в её кандидатуре.

Проблема поколений

У Камалы Харрис есть определённые шансы на победу, так как Демократическая партия снова сделает ставку на кандидата-женщину: Харрис, сенатора Уоррен или Хиллари Клинтон, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

«У Хиллари Клинтон в этой выборке меньше всего шансов стать главным кандидатом. Элизабет Уоррен сенатор от штата Массачусетс — более спорная фигура. У неё есть шанс, но при этом в самой партии и среди избирателей она считается политиком слишком левого толка. Камала Харрис же считается представителем средних, умеренных взглядов. Она новичок, политик с амбициями без определённых представлений о том, что она будет делать, став президентом. Это её плюс и минус. Плюс состоит в том, что Америка может повестись на новую фигуру. Минус в том, что демократы могут посчитать её слишком молодой и неопытной», — рассказал Владимир Васильев.

Также стоит ожидать, что если её кандидатура не будет поддержана на праймериз, то она может стать вице-президентом при другом кандидате, например Джо Байдене, пояснил эксперт.

«Она может быть выдвинута вице-президентом в чьей-то связке как представитель Западного Побережья, штата Калифорния. Это делает её ценным партийным активом, ведь этот штат даёт 55 голосов выборщиков в ходе голосования за президента», — отметил Васильев.

Бывший вице-президент США Джо Байден

Reuters

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По словам эксперта, основной проблемой Демократической партии является разделение и фрагментация на крыло вашингтонского истеблишмента, молодых политиков более левого толка, а также из северо-восточных штатов так называемого Ржавого пояса.

«Это особенность партии. У них очень редко выдвигаются единые кандидаты. Тем более сейчас идёт возрастное обновление, а это серьёзная проблема — столкновение старого и нового поколения», — отметил Васильев.

Представителем старого поколения является Джо Байден, и, несмотря на его политический вес, не все готовы его поддерживать.

«Обама отставил Байдена, выдвинув Хиллари Клинтон в 2016 году. В близких кругах стало известно, что Байден на это сильно обиделся», — заметил эксперт.

Партийный крылья

У Камалы Харрис нет шансов на то, чтобы стать представителем демократов на грядущих выборах, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Остальные ведущие кандидаты, несмотря на свою известность в народе, популярностью не отличаются, отметил эксперт.

«Джо Байдена и Элизабет Уоррен сложно назвать популярными кандидатами, они известны, но не популярны. Байден и Уоррен представляют совершенно противоположные, антагонистические направления в рамках демократической партии. И обозреватели, и аналитики видят их скорее конкурентами, нежели партнерами», — рассказал Брутер в беседе с RT.

По его словам, Харрис может мобилизовать голоса афроамериканцев, однако они стали гораздо менее актуальными с электоральной точки зрения.

«Они являются не активным меньшинством, как это было несколько десятилетий назад, а этаким«джокером». Более активную позицию занимают испаноамериканцы, а в будущем к ним присоединятся выходцы из Азии. Камала Харрис — кандидат вполне достойный, но особых перспектив у неё не предвидится», — считает Владимир Брутер.

Проблема единого кандитата заключается в том, что в Демократической партии есть два противоположных течения: либеральное и лево-социалистическое, и единый сильный кандидат, очевидно, должен устраивать обе части партии, пояснил политолог.

«Если это будет кандидат неприемлемый для одной из сторон, то есть большая вероятность, что он не получит большую часть демократических голосов и проиграет конкуренту. Шансы на победу будет иметь кандидат, который одинаково хорошо воспринимается и в либеральной, и в левой части Демократической партии. Когда такой кандидат появится и получит партийную поддержку на праймериз, тогда можно будет говорить о высоких шансах на победу», — заключил эксперт.