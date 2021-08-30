Идёт охота на русских. Есть три способа заставить американцев не похищать граждан России

Свыше десяти лет назад США открыли "охоту" на русских в "третьих странах" в рамках гибридной войны с Россией. Похищено не менее 50 граждан России. Попытки культурно решить эту проблему американцами с презрением отметаются. Если ничего не делать, будет только хуже. А если делать, то что? Три способа противодействия налицо, но их может быть и больше. Увы, Америка уважает и понимает только силу.

Начиная с 2008 года американцы ведут "охоту" на граждан России в "третьих странах" с целью их ареста и дальнейшей экстрадиции в США, где их бросают за решётку. Число таких случаев уже достигло 50 и продолжает расти. Об этом заявил РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Он назвал эту практику "вопиющей".

В США, продолжает Лукьянцев, на захваченных граждан России оказывается сильнейшее давление. Американские "правоохранительные органы" пытаются склонить арестованных к сотрудничеству, признанию вины, склоняют к "сделке со следствием", чтобы вместо баснословно долгого тюремного заключения получить срок, который более-менее реально отбыть, чтобы хотя бы на старости лет выйти на волю. "В то же время, - подчеркнул уполномоченный МИД России по правам человека, - многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер".

Русским приходится в американских тюрьмах несладко, их там изводят самыми различными способами. Лукьянцев особо упомянул в этой связи несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от неё - даже в том случае, если заключённые страдают хроническими тяжелыми заболеваниями. Самыми известными пленниками американцев в настоящее время являются Виктор Бут, Константин Ярошенко, Роман Селезнёв. Они были схвачены и доставлены в США из Таиланда, Либерии и Мальдив соответственно. Царьград публиковал интервью Марии Бутиной, вернувшейся в Россию, о том, как с ней обращались в американской тюрьме.

Почему они так себя ведут?

Ну и что прикажете с этим делать? Прежде чем попытаться дать ответ на этот вопрос, требуется кое-что прояснить.

Во-первых, США считают весь мир зоной своих "жизненно важных интересов" и искренне убеждены, что американские законы должны действовать и соблюдаться повсюду. США привыкли давить на страны, если им чего-то надо, и имеют рычаги принуждения к покорности – экономические, финансовые, санкционные и военные, чем постоянно и пользуются. За это американцев все не любят, но связываться с ними мало кому хочется. Повозмущавшись про себя наглостью янки, большинство стран будут выполнять их незаконные требования. Поэтому-то число похищенных граждан России и продолжает расти. Одной из последних жертв этой безобразной практики стал арестованный в Швейцарии в марте этого года по запросу США с целью экстрадиции гражданин России Владислав Клюшин, бизнесмен в сфере IT-технологий. Это владелец ООО "М13", крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для Администрации президента, министерств и других государственных органов России.

Во-вторых, опять же, если кто ещё этого не понял, Россия, не желающая быть американской колонией и имеющая собственное видение своего настоящего и будущего, находится в состоянии войны (пока гибридной) с США, которые, повторим, убеждены, что их юрисдикция распространяется на весь мир. Простого дяди Васи, летящего загорать в Таиланд или на Мальдивы, это, конечно, не касается. Однако любой человек с русским паспортом, который хоть как-то может помочь США в борьбе с Россией благодаря имеющейся у него информации (случай Клюшина), или через родственные связи (случай Селезнёва), либо воспринимается в силу своих профессиональных занятий как угроза интересам Америки (случай Бута), считается американцами законной целью для похищения. Особенно если объект похищения где-то американцам сильно насолил или, возможно, готовился совершить нечто противоправное, пусть даже и в результате провокации (случай Ярошенко). По этой части американцы большие мастаки: вначале спровоцируют – затем посадят.

Времена, когда преступлением на Западе считалось действие, а не намерение, прошли. И плевать они хотели на Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, которая ничего подобного не допускает. На войне, даже гибридной, как на войне – вступил на вражескую территорию, пусть и в качестве путешественника или туриста, если из себя что-нибудь представляешь, можешь запросто оказаться в роли "языка", которого враги повяжут и приволокут в свой штаб, чтобы выбить на допросе с пристрастием нужную для себя информацию, угрожая вместо расстрела тремя или четырьмя пожизненными тюремными заключениями. Русских дипломатов это, конечно, не коснётся, крупных олигархов – во всяком случае, пока – тоже, так как это вызвало бы страшный скандал и вынудило Россию принять ответные меры, ибо в пределах её досягаемости американские дипломаты и фирмачи также имеются. А вот фигуры калибром поменьше – отправившиеся отдохнуть или по делам за границу бизнесмены, лётчики, компьютерщики, силовики среднего ранга и т.д. – это совсем другое дело. Очень большого скандала их арест, как показывает практика, не вызывает, зато позволяет получать ту или иную важную информацию и наносить ущерб России.

Ответных действий американцы не ждут, полагая, что вряд ли какая-нибудь "третья страна" осмелится арестовать по запросу Москвы и этапировать в Россию американского гражданина, Однако если ничего не делать, перспектив для русских на этом фронте мало. Похищать нужных американцев за границей через голову властей стран, в которых они находятся, было бы возвращением к сталинской практике вековой давности – на это сегодня никто в Москве не пойдёт.

Ну и, наконец, в-третьих, американцы занимаются "охотой" во многом также для того, чтобы держать в страхе ведущую жизнь наполовину в родной стране, а наполовину за рубежом, имеющую там многочисленные счета и недвижимость "российскую элиту". Чтобы заставить её обратиться против президента Владимира Путина, национально ориентированной политикой которого США очень недовольны. Сегодня крупных фигур из числа "офшорной аристократии" американцы не трогают и за решётку с конфискацией авуаров пожизненно не сажают, а завтра?

Что делать России?

Так что же всё-таки в таком случае делать Москве в условиях, когда увещевания в адрес США перестать заниматься похищениями граждан России не помогают?

Во-первых, люди, которые имеют основания опасаться, что ими могут заинтересоваться в плане похищения американцы, должны избегать стран, имеющих с США соглашения об экстрадиции и вообще без крайней необходимости не ездить за границу. За исключением некоторых стран, где такой угрозы на данный момент не существует. Ориентироваться в этом следует на силовиков. С 2014 года правительство России перед лицом увеличения случаев похищения американцами за рубежом своих граждан стало издавать постановления, которые ограничивают правила выезда за границу для некоторых категорий граждан, в которых приводится и список безопасных на данный момент стран, если уж не сидится дома.

Во-вторых, необходимо на государственном уровне разработать действенные средства и инструменты для наказания сотрудничающих с США в этом грязном деле стран. Надо, чтобы они знали, что этот коллаборационизм им дорого обойдётся. У каждой страны есть болевые точки – по ним и следует наносить удары. Наказание должно быть системным и неизбежным, чтобы там изыскивали любые способы, вертясь ужом на сковородке, чтобы отвертеться от исполнения требований США и помочь тем, кому угрожает арест, поскорее вернуться на родину. Слепое и автоматическое исполнение незаконных требований США наказуемо – это всякие там Мальдивы должны знать.

В-третьих, а какая, собственно, разница, где хватают, чтобы надолго упрятать за решётку и получить компромат на свою страну её гражданина – в "третьей стране" или на территории собственной? Марию Бутину, например, за то, что она работала "иностранным агентом" в США без регистрации (на заметку тем "иностранным агентам" в России, которые недовольны самым интеллигентным с собой обращением!), то есть в её случае просто ни за что, арестовали, судили и приговорили к полутора годам тюремного заключения. Лишь после отбытия большей части срока и депортации Бутина смогла вернуться в Россию.

У американцев, раз на то пошло, можно кое-чему поучиться: а американцы, если на то пошло, и в России ещё не перевелись, и далеко не все из них "белые и пушистые". Намёк ясен?

В 2016 году в тюрьмах России содержались 73 гражданина США, а по официальным данным на июнь текущего года, всего 17 человек, в то время как граждан России в американских тюрьмах, по различным данным, от 100 до тысячи человек. Русские что, в 10 или даже 100 раз криминальнее американцев? Где же тут паритет? А вот если партите возникнет, то возникнет, рассуждая теоретически, и возможность обменяться заключёнными, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва, в принципе, готова обменяться с США заключёнными, за единственным исключением осуждённого за шпионаж и отбывающего наказание в России американца Пола Уилана. Увы, на это не готовы США, что подтвердил на днях "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов, предложивший не ждать "подвижек в поиске позитивных развязок на основе взаимности". Конечно, мелкие провалившиеся шпионы, мошенники, хулиганы и извращенцы (это основной контингент американцев в русских лагерях и тюрьмах) не очень-то нужны Вашингтону, который не собирается ради них отказываться от одного из рычагов давления на Россию. Ну а если американцев окажется за решёткой в России в 10 или 100 раз больше? Что тогда? Пока мы этого не знаем, но вдруг что-нибудь из этого выйдет? Возможно, есть и другие способы отвадить американцев от разбоя в отношении граждан России – предлагайте.

Что с того?

Истории сданных американцам российских граждан и серьёзная озабоченность МИД говорят о том, что опасность вдруг безвинно оказаться в центре уголовного разбирательства в чужой стране и даже в американской тюрьме – не надуманная. Более того, она касается практически каждого русского, который хоть что-то собой представляет и время от времени бывает за рубежом. Да, статистически вероятность попасть в эти жернова кажется совсем небольшой, но она существует. И следует помнить, что опасность в каждом случае грозит не только отдельным гражданам. На кону оказывается престиж страны и важная для ее суверенитета информация.

Итак, речь идёт о серьёзной проблеме, которая может стать проблемой многих. Кто знает американцев поближе, не сомневается, что они понимают и уважают только силу. И поэтому прекратят атковать граждан России только тогда, когда столкнутся с адекватным ответом. Он не может быть зеркальным, так как вес США в мире объективно до сих пор выше, чем у России, что неминуемо отразится на готовности к сотрудничеству с Москвой в этом деле "третьих стран". Значит, придётся найти асимметричный ответ, который может оказаться не менее эффективным.