«Идёт настоящая война, ежедневно теряем больше тысячи человек»: Проценко призвал активнее бороться с COVID-19 в России

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о необходимости конкретных действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медик подчеркнул, что ежедневно умирают более тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом, и напомнил, что единственным спасением остаётся вакцинация. Он добавил, что врачи ряда российских больниц опубликовали письмо, в котором обратились к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить красные зоны, чтобы они могли увидеть, «как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха».

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о необходимости конкретных действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение», — подчеркнул он.

Проценко отметил, что в настоящее время идёт «настоящая война» с COVID-19, ежедневно умирают более тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом.

Проценко подчеркнул, что единственным спасением от коронавируса остаётся вакцинация.

При этом он обратил внимание, что остаются люди, которые в ответ на факты пытаются привести «контраргументы» о вакцинации, которые можно услышать от «довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан».

«Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего», — рассказал он.

Речь идёт об открытом письме, которое опубликовали врачи ряда российских больниц. В нём медики обратились к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить красные зоны, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патолого-анатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — заявили врачи в письме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень положительно» оценивает открытое письмо врачей.

«Мы здесь не отличаемся от других стран мира — по -прежнему остаётся ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам, есть покупающие за взятки поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Во всём мире это фиксированный круг людей. Именно к таким людям обращён призыв наших героев-врачей... Можно надеяться, что непререкаемый авторитет врачей поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», — отметил он.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 33 558 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев отмечено в Москве (2533), Московской области (1842), и Санкт-Петербурге (1387).

За это время полностью выздоровел 36 682 пациента, 1240 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 434 393. С начала пандемии в России выздоровели 8 126 376 человек, 267 819 пациентов умерли.

Накануне в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снимать введённые из-за пандемии ограничительные меры пока рано. Глава ведомства обратила внимание, что благодаря таким мерам в стране есть большее количество свободных коек, а также снижается число выявляемых случаев коронавируса.

Попова уточнила, что рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах России, стабилизация отмечена в 34 регионах. Она также добавила, что уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей вируса увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения, эти нормативы за последнюю неделю не выполнили 28 регионов.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Глава ведомства также рассказала, что Роспотребнадзор в настоящее время дорабатывает онлайн-платформу, которая позволит контролировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что максимальный рост пациентов с тяжёлым течением коронавируса за неделю был отмечен в Карелии, Камчатском, Хабаровском, Ставропольском краях, Чеченской Республике, Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях. При этом общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%.

Вместе с тем, по словам министра, в России возросла доля граждан старше 60 лет, привитых от COVID-19 — она составляет почти 55%.

В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделило почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах.

Также на russian.rt.com Лавров: миллионы человек привились «Спутником V»

Вакцинация от коронавируса

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT отметил ключевую роль коллективного иммунитета для победы над коронавирусом. Он уточнил, что главная цель, которую в первую очередь должно достичь человечество, — получить коллективный иммунитет и снизить летальность.

«Снизить нагрузку на медицинские части, чтобы не было столько госпитализаций, чтобы врачи успевали справляться и оказывать медицинскую помощь. Чтобы течение инфекции происходило гораздо легче, чем происходит сейчас», — указал он.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что миллионы человек в России и за рубежом привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 млн человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает», — отметил министр.