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Идёт на спад, но не везде? Число заражённых COVID-19 превысило 8 миллионов

16 июня 2020, 19:00  •  67 • В мире
Университет Джонса Хопкинса обновил статистику и сообщил о новом антирекорде COVID-19. Считается, что пандемия идёт на спад, но число заражённых превысило восемь миллионов человек.
По данным на 02:33 по московскому времени, в мире зарегистрировано 8 005 294 случая COVID-19. Из них 3 832 784 жителя планеты уже победили болезнь, 435 619 человек умерли.
Лидером антирейтинга по-прежнему являются Соединённые Штаты Америки. Там больше 2,1 миллиона инфицированных. Наиболее неблагополучными штатами считаются Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс, Массачусетс, Техас, Флорида.
Вторым в списке лидеров по количеству инфицированных является Бразилия. Там количество больных превысило 888 тысяч человек. Смертность достаточно высокая - 43 959 жителей. Тройку лидеров замыкает Россия с 536 484 случаями, по данным университета Джонса Хопкинса.
В первую десятку также входят Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Франция и Иран. В конце списка с показателями менее 50 выявленных случаев Папуа - Новая Гвинея, Фиджи, Лаос, Гамбия, Намибия, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Восточный Тимор, Белиз, Доминика.
Самый большой прирост новых случаев в последние дни регистрируется в Бразилии, США и Индии: примерно по 23, 20 и 10 тысяч в сутки соответственно.

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