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«Идёт клановая борьба»: почему конгресс пытался отменить заключённые Трампом сделки по продаже оружия на Ближний Восток
31 июля 2019, 01:54 • 40 • В мире
Сенат США не смог преодолеть вето, которое Дональд Трамп наложил на три резолюции конгресса, запрещающие продажи оружия Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ. Конгрессмены пытались остановить реализацию сделок на $8,1 млрд, которые уже заключены между Вашингтоном и ближневосточными монархиями. По мнению экспертов, американский лидер добился важной победы и получил мощный рычаг давления на Эр-Рияд, Абу-Даби и Амман, несмотря на противодействие парламента. При этом аналитики отмечают, что противники Трампа понимали важность этих сделок для экономики США, однако желание насолить президенту было сильнее.
Принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман и Дональд Трамп обсуждают оружейную сделку AFP © Mandel Ngan
Американское правительство получило право продавать ближневосточным государствам военные технологии и оружие без санкции конгресса. 29 июля сенат не смог преодолеть президентское вето на резолюции, которые запрещают завершать сделки, заключённые с Саудовской Аравией, Иорданией и ОАЭ.
Дональд Трамп воспользовался возможностью, предоставленной ему законодательством США. Согласно Закону о контроле над экспортом вооружений от 1976 года, Министерство обороны обязано сообщить конгрессу о готовящейся продаже оружия и военных технологий иностранному государству. Если конгрессмены посчитают сделку не соответствующей интересам Соединённых Штатов, она отменяется. Однако в законе есть лазейка, которой исполнительная власть крайне редко пользовалась: в чрезвычайных случаях президент может продавать американское вооружение иностранным государствам без санкции конгресса.
В мае госсекретарь Майк Помпео объявил, что в связи с усилением враждебной США активности Ирана наступил как раз такой случай. Поэтому с одобрения Трампа было заключено 22 соглашения на сумму $8,1 млрд по продаже американского оружия Саудовской Аравии, Иордании и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ).
В ответ четыре сенатора-демократа и три сенатора-республиканца подготовили 22 резолюции, запрещающие эти сделки. Один из их авторов, демократ Роберт Менендес, обратил внимание в своём выступлении в сенате, что Трамп не объяснил, что же такого чрезвычайного произошло в мае. В том месяце, напомним, Иран объявил, что в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновлении Вашингтоном антииранских санкций, Тегеран тоже приостановит исполнение ряда своих обязательств по ядерной сделке. Менендес заявил, что не понимает, как с этим событием может быть связана продажа американского оружия арабским странам.
Все 22 резолюции были с минимальным перевесом одобрены сенатом. Палата представителей к настоящему времени одобрила три из них. На них-то и наложил вето Трамп. Для его преодоления необходимо было набрать две трети голосов. То есть, против президентского вето должны были высказаться 67 сенаторов. Однако в случае первой и второй резолюции удалось получить поддержку лишь 45 членов верхней палаты, в случае третьей — 46.
Вето осталось в силе благодаря голосам от Республиканской партии, которая имеет большинство в сенате (54 места из 100). Её руководство, напомним, поддержало кандидатуру Трампа на президентских выборах 2020 года. Если оставшиеся 19 резолюций пройдут палату представителей, их тоже заблокируют сенаторы-республиканцы, прогнозируют политологи.
Расследование не помогло
В день голосования сенаторы-демократы попытались изменить настрой своих коллег. В понедельник, 29 июля, глава сенатского комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс обнародовал результаты своего расследования, касающегося Трампа, президентского окружения и их связей с крупнейшим покупателем американского оружия — Саудовской Аравией.
В 50-страничном докладе упоминаются люди, близкие к главе государства. В их числе его зять и доверенное лицо Джаред Кушнер.
«Из документов следует, что администрация президента готова позволить частным сторонам, имеющим тесные связи с президентом Трампом, оказывать чрезмерное влияние на политический курс США в отношении Саудовской Аравии», — говорится в докладе.
В нём утверждается, что консорциум частных компаний IP3 International, заинтересованный в строительстве АЭС в Саудовской Аравии, использует свои контакты в администрации президента, чтобы добиться разрешения для королевства обогащать уран на своей территории.
Полученные документы, говорится в докладе, вызывают «серьёзные вопросы» относительно «готовности Белого дома ставить потенциальные выгоды друзей президента выше национальной безопасности американского народа и универсальной цели предотвращения распространения ядерного оружия».
Однако обнародованная информация не впечатлила сенаторов-республиканцев и на исходе голосования не сказалась. Сам Трамп обрушился на автора доклада Каммингса, который, по мнению президента, забыл о своём родном городе Балтиморе и штате Мэриленд, чьи интересы ему надлежит представлять в сенате.
«У Балтимора худшая в США статистика в том, что касается преступности и экономики. За долгие годы были вложены миллиарды долларов, и всё зря. Деньги или воровали, или расходовали впустую. Спросите у Элайджи Каммингса, куда они пошли. Пусть со своим надзорным комитетом устроит расследование в отношении себя самого», — написал глава государства в своём Twitter.
Победа Трампа
Провал попытки преодолеть президентское вето отвечает интересам американского оружейного лобби, которое поддерживает Трампа. Но в гораздо большей степени это победа лично американского лидера, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв.
«Торговля оружием является мощным рычагом во внешней политике. Между продавцом и покупателем вооружений устанавливаются долгосрочные связи в оборонной сфере. Кроме того, торговля оружием — это ещё и рычаг влияния лично президента. Трамп продемонстрировал, что способен, несмотря на наличие противодействия в конгрессе, устанавливать и защищать торговые контакты с другими странами. В этом плане можно сказать, что решение сената усиливает позиции президента», — считает Рогулёв.
Он отмечает, что провал попытки преодолеть президентское вето будет позитивно оценён властями Саудовской Аравии. Политику Трампа в отношении этой страны в США критикуют давно. За последние пару лет критика усилилась из-за поддержки Белым домом боевых действий, которые ведут в Йемене саудовские войска, а также из-за дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, на которое американский лидер не отреагировал достаточно жёстко.
«Это оппоненты президента хотели использовать как предлог для того, чтобы помешать контактам в сфере продажи оружия Эр-Рияду. Но не получилось», — отметил Рогулёв.
Сергей Судаков подчёркивает, что на сегодняшний день саудовцы являются крупнейшими покупателями американской военной техники.
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